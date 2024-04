Triệt phá đường dây vận chuyển 184 bánh heroin

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một nhóm đối tượng người nước ngoài móc nối với đối tượng tại Việt Nam để hoạt động vận chuyển ma túy từ TP Hồ Chí Minh đi Đài Loan (Trung Quốc).

Một trong hai người nước ngoài bị bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra hành chính tại một căn hộ ngăn phòng cho thuê trên địa bàn quận 1, Công an thành phố phát hiện 2 người nước ngoài lưu trú nhưng không làm thủ tục đăng ký tạm trú. Đáng chú ý, tại căn phòng, nhiều va li có chứa 184 bánh heroin và một số máy móc, phương tiện nghi vấn dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy (gồm: 1 máy xay, 1 máy ép, 1 máy hàn nhiệt và nhiều ống kim loại rỗng dạng vỏ cục pin bán thành phẩm) được phát hiện cất giấu trong ngăn bếp.

Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, giám định chủng loại, số lượng ma túy thu giữ. Đồng thời, khẩn trương truy xét mở rộng nguồn gốc số ma túy thu giữ và các đối tượng có liên quan; triệu tập đối tượng người Việt Nam đã đặt phòng cho 2 người nước ngoài nêu trên để làm rõ vai trò, hành vi phạm tội.

184 bánh heroin tang vật.

Tại Cơ quan Công an, 2 đối tượng người nước ngoài thừa nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu đường bộ tại tỉnh An Giang từ ngày 15/3/2024. Sau đó di chuyển về TP Hồ Chí Minh để lưu trú trong thời gian chờ nhận 184 bánh heroin để tiếp tục vận chuyển về Đài Loan tiêu thụ.

Sau khi nhận ma túy từ một đối tượng “đầu trên” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các đối tượng cất giấu số ma túy này tại căn hộ cho thuê. Đồng thời, các đối tượng đặt mua các máy xay, máy hàn, máy ép, các vỏ pin rỗng (đặt hàng từ Trung Quốc) thông qua dịch vụ vận chuyển phát nhanh quốc tế, giao hàng đến tận địa chỉ người mua (hình thức door-to-door) nhằm mục đích nghiền số ma túy trên thành bột.

Số bánh heroin tang vật.

Tiếp đó, chúng đổ số bột ma túy đó vào trong các vỏ viên pin, nén lại và hàn nắp ở hai đầu thành các viên pin thành phẩm để ngụy trang, không để bộ phận soi chiếu của Hải quan phát hiện khi làm thủ tục xuất cảnh về Đài Loan.

Hiện nay, Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng nêu trên để tiếp tục đấu tranh làm rõ vị trí, vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng; tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an các địa phương có liên quan khẩn trương truy xét, mở rộng bắt giữ các đối tượng khác có liên quan để xử lý triệt để.

Một số máy móc, phương tiện nghi vấn dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy...

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, chỉ tính riêng quý I/2024, Công an thành phố đã khám phá 813 vụ với 2.019 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng gần gấp đôi cả về số vụ và số đối tượng bắt giữ so với cùng kỳ). Nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã được triệt phá, thu giữ: 15,63 kg heroin; hơn 64kg cần sa và 249,4kg ma túy tổng hợp, 14 khẩu súng và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Kết quả nêu trên, cho thấy nỗ lực của lực lượng Công an thành phố trong phát hiện, đấu tranh các đường dây tội phạm ma túy; sự phối hợp, chỉ đạo về mặt nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; sự phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy Công an 6 tỉnh giáp ranh và các sở, ban, ngành đoàn thể, lực lượng chuyên trách đóng trên địa bàn thành phố và đặc biệt là sự tin tưởng, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân thành phố.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn