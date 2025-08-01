Triệt phá đường dây bán 25-30 quả thận với giá 1,2 tỉ đồng/quả

Ngày 14-9, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tạm giữ Phạm Văn Hùng (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Mua bán bộ phận cơ thể người".

Phạm Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Trong quá trình xác minh, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phát hiện nhóm đối tượng có hành vi mua, bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương do Phạm Văn Hùng cầm đầu.

Vào cuộc điều tra, ngày 10-9, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Hà Nội đã bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở các nghi phạm trong đường dây, tạm trú tại phường Bồ Đề gồm: Phạm Văn Hùng, Trần Ngọc Ba (SN 1990), Phùng Thị Thảo (SN 1984), Lê Thanh Thành (SN 1998), Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1991), Phạm Thị Ngọc Thúy (SN 1992); và Nguyễn Thị Hoa (SN 1989, trú tại phường Việt Hưng, TP Hà Nội)...

Kết quả điều tra ban đầu xác định nhận thấy nhiều bệnh nhân đang điều trị suy thận có nhu cầu cao trong việc mua, bán thận để ghép nên Phạm Văn Hùng đã cấu kết với các nghi phạm nêu trên tổ chức môi giới mua bán thận để hưởng lợi.Theo đó, các nghi phạm sử dụng Facebook đăng bài có nội dung cần người hiến gan, thận kèm số điện thoại liên hệ.

Khi tìm được người mua, các nghi phạm ra giá khoảng 1,2 tỉ đồng/1 quả thận. Toàn bộ chi phí phẫu thuật cấy ghép và các chi phí xét nghiệm cho người bán do người mua chịu trách nhiệm chi trả.

Các nghi phạm trong đường dây. Ảnh: Công an Hà Nội

Khi tìm được người bán, các nghi phạm dẫn họ đến các bệnh viện để kiểm tra, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số đặc thù phục vụ việc cấy ghép. Sau khi chọn được cặp cá nhân mua, bán có chỉ số HLA tương thích đảm bảo điều kiện tiến hành cấy ghép, các nghi phạm hướng dẫn người bán hoàn thiện các giấy tờ pháp lý tại địa phương và làm thủ tục y tế để bệnh viện tiến hành ghép tạng.

Thông thường, các nghi phạm trả cho người bán khoảng từ 450 triệu đồng đến 550 triệu đồng đối với 1 quả thận (tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, nhóm máu của người bán). Trước khi tiến hành cấy ghép, người mua phải chuyển số tiền như đã thỏa thuận cho các đối tượng môi giới. Nhận được tiền, các nghi phạm sẽ thanh toán cho người bán hoặc thân nhân người bán, trừ chi phí khám sàng lọc cũng như chi phí sau phẫu thuật cho người bán, số tiền còn lại khoảng 450 đến 500 triệu đồng các đối tượng chia nhau hưởng lợi.

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, các nghi phạm thường xuyên thay đổi chỗ ở, chủ yếu sử dụng mạng xã hội để giao dịch trong hoạt động mua bán bộ phận cơ thể người. Cùng với đó, có sự phân công cho từng nghi phạm trong ổ nhóm đảm nhiệm các phân đoạn, không cho người mua và người bán gặp nhau trước khi tiến hành cấy ghép. Trong vụ án này, các đối tượng thuê nhà ở phường Bồ Đề để cho những người muốn bán thận ở trong thời gian khám sàng lọc và chuẩn bị cấy ghép.

Công an cũng xác định từ đầu năm 2024 đến nay, Phạm Văn Hùng cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi môi giới mua bán thận cho khoảng từ 25 đến 30 cặp ghép thành công tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

