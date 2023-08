Chân dung loạt 'tú ông', 'tú bà' cầm đầu đường dây bán dâm nghìn USD

Theo điều tra, đầu tháng 4/2015, nắm được thông tin về đường dây mại dâm trên, công an đã vào cuộc và thành lập ban chuyên án. Đến đêm 7/4/2015, các trinh sát trong ban chuyên án đã bất ngờ ập vào kiểm tra 1 khách sạn tại quận 1 và 2 khách sạn ở huyện Bình Chánh. Tại những khách sạn này, công an bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong đó có nhiều những người hành nghề người mẫu, diễn viên tự do. Tại cơ quan điều tra, Lộc khai nhận môi giới cho các người mẫu, diễn viên bán dâm cho các đại gia với mức giá trên 1.000 USD/ lượt. Mỗi lượt như vậy, Lộc hưởng 20% tiền hoa hồng.