Trang sức cổ điển thành xu hướng năm 2026

Các mùa trình diễn thời trang gần đây đã khẳng định một điều: thời trang tiếp tục tìm cảm hứng từ kho lưu trữ, tay nghề thủ công tinh xảo và những phom dáng của quá khứ để định hình xu hướng tương lai.

Năm 2026, xu hướng trang sức vintage tôn vinh sự đồ sộ của thiết kế, vẻ đẹp của chất liệu, dấu ấn thời gian và những câu chuyện phía sau mỗi món trang sức đang lên ngôi. Chúng khuyến khích người đeo thể hiện cá tính của mình một cách có chủ đích, thanh lịch và tự do.

Sự trở lại mạnh mẽ của trang sức lấy cảm hứng từ thập niên 1980

Những mùa thời trang gần đây, các nhà mốt liên tục giới thiệu những phom dáng mạnh mẽ, có cấu trúc rõ nét. Đi cùng với thẩm mỹ đó là sự trở lại ấn tượng của những món trang sức vintage cỡ lớn, lấy cảm hứng trực tiếp từ thập niên 1980.

Những món trang sức vintage cỡ lớn, lấy cảm hứng trực tiếp từ thập niên 1980 thành xu hướng năm 2026. Ảnh: Vogue.

Khuyên tai bản lớn, vòng cổ nổi bật hay vòng tay cuff mạ vàng cỡ đại - tất cả đều trở thành chi tiết có khả năng thay đổi hoàn toàn diện mạo của một bộ trang phục. Các nhà thiết kế đang tái hiện sự táo bạo và xa hoa của thời kỳ này, nhưng với những đường nét tinh gọn hơn, để trang sức trở thành nhân vật chính.

Năm 2026, xu hướng trang sức cổ điển được đánh dấu bởi sự táo bạo có chủ đích: chỉ cần một món trang sức nổi bật kết hợp cùng bộ suit đơn giản, chiếc váy tối giản hoặc một set đồ đơn sắc là đủ tạo nên dấu ấn riêng.

Trang sức vàng patina lên ngôi

Các sàn diễn thời trang gần đây ưu ái cho trang sức và phụ kiện chất liệu kim loại mang vẻ đẹp tự nhiên hơn. Sắc vàng sáng bóng hoàn hảo đang dần nhường chỗ cho những bề mặt vàng được xử lý patina, dập nổi hoặc tạo kết cấu độc đáo - điều thường thấy ở nhiều món trang sức vintage từ thập niên 1970-1990.

Nhu cầu tìm kiếm chiều sâu và giá trị vật liệu này lý giải cho sức hút ngày càng lớn của trang sức cổ điển, nơi lớp patina in đậm dấu ấn thời gian. Trong năm 2026, xu hướng trang sức vintage ưu ái những món đồ không theo đuổi sự hoàn hảo tuyệt đối mà đề cao linh hồn và cá tính,

Trâm cài - món trang sức biểu tượng của năm 2026

Trong số các xu hướng trang sức vintage nổi bật của năm 2026, trâm cài áo giữ một vị trí đặc biệt. Từng được xem là một phụ kiện mang tính cổ điển, giờ đây chúng đang trở lại mạnh mẽ trên các sàn diễn và trong phong cách của những nhân vật có sức ảnh hưởng hàng đầu.

Những chiếc trâm cài, trang sức vàng patina được ưa chuộng. Ảnh: lafilledescordeliers.

Được đeo riêng như một món trang sức hoặc cài trên áo khoác, blazer, thậm chí là túi xách, trâm cài trở thành dấu ấn phong cách thực thụ. Đặc biệt, những mẫu trâm vintage thu hút bởi cá tính riêng, kích thước nổi bật và khả năng nâng tầm trang phục một cách dễ dàng.

Năm 2026, trâm cài không còn là một chi tiết phụ, nó trở thành dấu ấn nhận diện phong cách.

Ngọc trai được tái định nghĩa

Từ lâu, ngọc trai thường gắn liền với vẻ đẹp thanh lịch cổ điển. Tuy nhiên, trên các sàn diễn gần đây, ngọc trai đã được làm mới đáng kể.

Được kết hợp theo những cách phi truyền thống và xuất hiện cùng các trang phục hiện đại, chúng dần thoát khỏi hình ảnh khuôn mẫu trước đây, làm nổi bật sự giao thoa giữa di sản và hiện đại.

Trong năm 2026, trang sức ngọc trai vintage hoàn toàn phù hợp với xu hướng, thể hiện ở các kiểu: khuyên tai bất đối xứng; ngọc trai gắn trên các cấu trúc vàng cỡ lớn; kết hợp giữa ngọc trai và dây xích.

Những thiết kế cổ điển, đặc biệt từ các nhà mốt của thập niên 1980 và 1990, đang tìm thấy một sức sống hiện đại hoàn toàn mới.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn