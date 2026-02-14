TOP xe ga “ăn xăng như ngửi”, tiết kiệm chi phí vận hành

Với mức tiêu thụ xăng thấp, chi phí vận hành hợp lý, những mẫu xe dưới đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng di chuyển hằng ngày tại đô thị.

Yamaha Grande Hybrid

Yamaha Grande Hybrid hiện là một trong những mẫu xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu nhất đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Theo công bố từ Yamaha, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ 1,69 lít/100 km.

Ưu điểm này đến từ khối động cơ BlueCore xy-lanh đơn dung tích 124,9cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp cùng mô-tơ điện Hybrid hỗ trợ tăng tốc. Động cơ cho công suất tối đa 6,05 kW tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 5.000 vòng/phút. Xe được trang bị phun xăng điện tử và hệ thống Start & Stop System, góp phần tối ưu hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong điều kiện vận hành thực tế.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm xăng, Grande Hybrid còn sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý như cụm đồng hồ TFT toàn phần, chìa khóa thông minh Smart Key, cốp chứa đồ dung tích 27 lít và phanh đĩa trước tích hợp ABS, mang lại sự tiện nghi và an toàn cho người sử dụng.

Honda Vision

Honda Vision từ lâu đã được xem là mẫu xe ga phổ thông bán chạy nhất thị trường Việt Nam nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Xe sử dụng động cơ eSP xy-lanh đơn dung tích 109,5cc, cho công suất tối đa 6,59 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,29 Nm tại 7.500 vòng/phút.

Vision được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và công nghệ Idling Stop, giúp mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố chỉ 1,82 lít/100 km.

Ngoài ra, mẫu xe này còn được Honda trang bị đèn pha LED, cụm đồng hồ analog kết hợp màn hình LCD, chìa khóa thông minh Smart Key và hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc. Khung xe eSAF thế hệ mới cũng giúp Vision nhẹ hơn, tăng độ linh hoạt và ổn định khi di chuyển trong đô thị.

Yamaha Latte

Yamaha Latte hướng tới nhóm khách hàng gia đình với lợi thế cốp chứa đồ dung tích lên tới 37 lít, hàng đầu trong phân khúc. Không chỉ tiện dụng, mẫu xe này còn có khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.

Latte sử dụng động cơ BlueCore xy-lanh đơn dung tích 124,9cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 6,05 kW tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,7 Nm tại 5.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố của hãng là 1,8 lít/100 km, kết hợp cùng hệ thống Start & Stop System giúp giảm tiêu hao nhiên liệu khi dừng đèn đỏ hoặc kẹt xe.

Về trang bị, Yamaha Latte có thiết kế sàn để chân rộng, cụm đồng hồ analog kết hợp LCD, chìa khóa Smart Key và nắp bình xăng đặt phía trước tiện lợi. Xe sử dụng vành đúc, lốp không săm, phanh đĩa trước và phanh tang trống sau, đảm bảo sự ổn định và an toàn trong quá trình vận hành.

Yamaha Janus

Yamaha Janus là mẫu xe tay ga giá mềm, phù hợp với người dùng trẻ nhờ thiết kế gọn nhẹ, trẻ trung cùng khả năng vận hành ổn định. Xe được trang bị động cơ BlueCore xy-lanh đơn dung tích 124,9cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 7,0 kW tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Theo công bố từ Yamaha, Janus có mức tiêu thụ nhiên liệu 1,87 lít/100 km, nằm trong nhóm xe ga tiết kiệm xăng hàng đầu hiện nay.

Bên cạnh đó, Janus sở hữu cụm đồng hồ analog kết hợp LCD, chìa khóa thông minh Smart Key (trừ phiên bản tiêu chuẩn), vành đúc, lốp không săm, phanh đĩa trước và phanh tang trống sau, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày với chi phí vận hành thấp.

Tác giả: Bảo Nam

Nguồn tin: nguoiduatin.vn