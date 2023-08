Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất tiếp tục gọi tên Masan Group

Masan Group được vinh danh Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Để thực hiện Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023, các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã trải qua nhiều bước đánh giá. Ngoài giai đoạn sơ bộ, các công ty cần đáp ứng các điều kiện: có lãi trong năm 2022, doanh thu và vốn hóa tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở vòng kế tiếp, các công ty được chấm điểm định lượng trên năm tiêu chí: tỉ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2018 - 2022. Sau đó, Forbes Việt Nam tiến hành phân tích định tính để đánh giá sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp: vị trí của công ty trong ngành, nguồn gốc lợi nhuận, chất lượng quản trị doanh nghiệp và triển vọng của ngành.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đóng băng, tiêu dùng nội địa suy yếu, nhóm ngành phòng thủ, hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm, logistics, công nghệ lên ngôi… Năm 2022, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết nói chung và danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất nói riêng đạt kỷ lục. Tổng lợi nhuận sau thuế của 50 công ty trong danh sách đạt 228.096 tỉ đồng, tăng 18% so với danh sách năm 2022. Các công ty tư nhân đầu ngành như Masan Group, Techcombank, … tiếp tục có một năm tăng trưởng đạt kỷ lục, phần lớn lợi nhuận vươn lên các cột mốc mới.

Năm 2022 đã ghi nhận nhiều thành tựu vượt trội của Masan: Trên cơ sở so sánh tương đương, doanh thu thuần của Masan đạt 76.189 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 2,6% so với mức 74.224 tỷ đồng của năm 2021. Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) năm 2022 của tập đoàn này đạt 14.437 tỷ đồng.

Tập đoàn Masan 11 năm liền ghi danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Trong nửa đầu năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh của Masan vẫn khả quan bất chấp môi trường vĩ mô đầy thách thức. Doanh thu thuần của Masan đạt 37.315 tỉ đồng, tăng 3,6% so với 36.023 tỉ đồng của nửa đầu năm 2022. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh của The CrownX (“TCX”), nền tảng tích hợp tiêu dùng-bán lẻ của Masan hợp nhất WinCommerce (“WCM”) và Masan Consumer Holdings (“MCH”), ghi nhận tăng trưởng ấn tượng 38,8% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào nền tảng ổn định của mảng kinh doanh ngành hàng tiêu dùng.

Doanh thu của TCX ghi nhận 26.835 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 và 13.535 tỷ đồng trong quý 2 năm 2023, lần lượt tăng 3,1% và 7,6% so với cùng kỳ. EBITDA của TCX đạt 3.507 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 và 1.976 tỷ đồng trong quý 2 năm 2023, lần lượt tăng 10,3% và 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ doanh thu ấn tượng trên tất cả các phân khúc sản phẩm và đẩy mạnh mảng kinh doanh thịt chế biến, mảng kinh doanh thịt Masan MEATLife (“MML”) của Masan ghi nhận doanh thu tăng 70,2% trong nửa đầu năm 2023 và 68,7% trong quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ. Doanh thu MML tăng lên 3.303 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng 70,2% từ mức 1.941 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022. Trên cơ sở LFL, doanh thu tăng 22,2% trong nửa đầu năm 2023 nhờ doanh số cao hơn trên tất cả các phân khúc sản phẩm của MML.

Dựa trên kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và đà tăng trưởng hiện tại, Masan dự kiến ​​sẽ đạt doanh thu 83.500 – 90.000 tỷ đồng, và 3.000 – 4.000 tỷ đồng lợi nhuận thuần trước phân bổ cổ đông thiểu số (“NPAT Pre-MI”) vào năm 2023.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị WinMart

Bước sang nửa cuối năm 2023, những điểm sáng của vĩ mô như ngân hàng nhà nước hạ lãi suất, giảm thuế VAT, các gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp sản xuất đã xuất hiện hứa hẹn đem lại các kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp Việt nói chung và Masan nói riêng. Với công thức tăng trưởng và nền tảng kinh doanh vững chắc, đơn vị này sẽ gặt hái những kết quả khả quan khi nhu cầu thị trường phục hồi vào thời gian tới đây.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Masan cũng đã liên tiếp được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế bình chọn, vinh danh tại các giải thưởng danh giá như: Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2023 (HR Asia Award); Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2023 (Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư); Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín & Hiệu quả 2023 (Vietnam Report) …

Nguồn tin: nguoiduatin.vn