Tổng tài sản của Techcombank đạt gần 700.000 tỉ

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - mã chứng khoán TCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4-2022.

Theo đó, khép lại quý 4 năm 2022, Techcombank có 10.8 triệu khách hàng. Như vậy, trong năm vừa qua, ngân hàng này đã thu hút thêm 1,2 triệu khách hàng mới.

Khối lượng giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong quý 4 - 2022 đạt 238,7 triệu giao dịch, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái, với giá trị giao dịch đạt 2,5 triệu tỉ đồng.

Chi phí dự phòng giảm 27,3% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức 1.900 tỉ đồng.

Nhờ kinh doanh tích cực và tiết giảm được chi phí nên lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Techcombank tăng trưởng 10%, đạt 25.600 tỉ đồng. Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng này trong năm qua đạt 40.900 tỉ đồng, tăng 10,3% so với năm 2021 với thu nhập từ lãi và dịch vụ đều tăng trưởng mạnh.

Thu nhập từ lãi đạt 30.300 tỉ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tăng trưởng danh mục tín dụng với biên lãi thuần được quản lý ở mức 5,1%.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 9.700 tỉ đồng, trong đó riêng thu phí từ dịch vụ thẻ đạt hơn 1.980 tỉ đồng, tăng 83,5% so với năm trước; thu từ dịch vụ bảo hiểm tăng 12,3% đạt hơn 1.750 tỉ đồng; thu từ thư tín dụng tăng 154% đạt hơn 2.016 tỉ đồng.

Tại thời điểm 31-12 năm ngoái, tổng tài sản của Techcombank đạt 699.000 tỉ đồng, tăng 22,9% so với năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng đạt 14,5% theo đúng chỉ tiêu của Ngân hàng Nhà nước cấp, với danh mục tín dụng tiếp tục được chuyển dịch từ cho vay doanh nghiệp lớn sang cho vay cá nhân, giảm thiểu rủi ro danh mục và tăng hiệu quả sử dụng.

Trong cơ cấu tín dụng của ngân hàng hợp nhất, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng hơn 40% so với năm 2021 và chiếm 49% danh mục. Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 7,3% so với cùng kỳ, đạt 69.400 tỉ đồng. Tổng dư nợ tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp lớn giảm 9,9%, đạt 165.600 tỉ đồng, chiếm 35,9% dư nợ tín dụng toàn ngân hàng, giảm mạnh so với mức 44,8% của cuối năm 2021.

Tổng tiền gửi tại 31-12-2022 là 358.400 tỉ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn đạt 225.900 tỉ đồng, tăng 44,9% so với cùng kỳ và số dư tiền gửi không kỳ hạn đạt 132.500 tỉ đồng, chiếm 37% trong tổng huy động vốn.

Về các chỉ tiêu an toàn, tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 28,8%, thấp hơn nhiều so với giới hạn quy định 34%. Tỉ lệ an toàn vốn theo Basel II ở mức 15,2% vào cuối năm 2022, cao gần gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu.

Tỉ lệ nợ xấu cuối năm 2022 ở mức 0,9%, nằm trong nhóm thấp nhất toàn ngành. Tỉ lệ dự phòng bao nợ xấu đạt 125%.

