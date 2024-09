Tổng giám đốc Sông Lam Nghệ An: Bất ngờ về án kỷ luật U11

U11 Sông Lam Nghệ An từng nhận thưởng gần nửa tỉ đồng Ngày 8-8, tại Công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức lễ đón, trao thưởng cho đội tuyển bóng đá U11 Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch tại Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2024. Ngoài danh hiệu tập thể, U11 Sông Lam Nghệ An còn giành tất cả các danh hiệu cá nhân, gồm cầu thủ xuất sắc nhất giải, vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất giải. Với thành tích này, UBND tỉnh Nghệ An đã thưởng 468 triệu đồng cho U11 Sông Lam Nghệ An.