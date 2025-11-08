Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi bà con bị thiệt hại do bão Kalmaegi

Nhà dân ở làng chài ven biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai sập đổ sau bão Kalmaegi - Ảnh: MINH HÒA

Huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị chết, mất tích và chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân, sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ vùng bị thiên tai.

Đồng thời biểu dương cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, Sở chỉ huy tiền phương do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phụ trách đã vào cuộc tích cực, hiệu quả bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện các chính sách hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão lũ, nhất là các gia đình có người bị chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão và bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Với cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại, Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục xong trong ngày 10-11 và tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Đồng thời khẩn trương khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống điện, nước, viễn thông, giao thông để sớm cung cấp trở lại các dịch vụ điện, nước, viễn thông, bảo đảm giao thông phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Khôi phục nhanh nhất hạ tầng, bảo đảm cung cấp điện, viễn thông

Ngày 7-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện gửi các bộ, ban, ngành và các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi về việc tập trung khắc phục hậu quả bão Kalmaegi.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến 17h chiều nay, bão Kalmaegi làm 5 người chết, 3 người mất tích, 17 người bị thương, 244 nhà bị sập, hơn 17.500 nhà hư hỏng, tốc mái và khoảng 8.500 nhà bị ngập.

Có 21 tàu bị sóng đánh chìm, hơn 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại.

Bão cũng khiến nhiều cột điện, viễn thông, công trình hạ tầng bị sự cố gây mất điện trên diện rộng, gián đoạn cục bộ sóng viễn thông, nhất là tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

Ước thiệt hại kinh tế khoảng 7.050 tỉ đồng, trong đó Gia Lai khoảng 5.000 tỉ đồng, Đắk Lắk khoảng 2.050 tỉ đồng.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh nhất sự cố sạt lở, sớm khôi phục hoạt động của tuyến đường sắt Bắc - Nam và bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương phối hợp UBND các tỉnh chỉ đạo rà soát, chủ động điều tiết bảo đảm nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm, các vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng thiết yếu phục vụ sửa chữa nhà cửa, nhất là gạch, ngói, tấm lợp, tôn, sắt thép…

Quản lý, kiểm soát giá cả, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi.

Thủ tướng cũng yêu cầu các tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viễn thông Mobifone huy động tối đa lực lượng, vật tư, thiết bị tập trung khôi phục nhanh nhất hạ tầng, bảo đảm cung cấp điện, viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng do bão.

Đồng thời cần có giải pháp căn cơ, lâu dài, khắc phục tình trạng mất điện, sóng viễn thông khi xảy ra thiên tai.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ