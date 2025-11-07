Đàn trâu chết ngạt sau bão số 13 Kalmaegi ở Đắk Lắk

Your browser does not support the video tag.

Đàn trâu chết la liệt dưới ruộng ở Đắk Lắk sau bão số 13 Kalmaegi Tại xã Ea Súp, 23 con trâu của các hộ dân đã bị chết ngạt do nước lũ dâng nhanh trong đêm 6/11.

Từ chiều 6/11, do ảnh hưởng của bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi), trên địa bàn xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) xảy ra mưa lớn. Mực nước dâng nhanh khiến hàng chục con trâu được người dân thả ở ruộng không kịp di chuyển, bị chết ngạt nằm la liệt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews sáng 7/11, một lãnh đạo đại diện UBND xã Ea Súp cho biết tổng cộng có 23 con trâu của 7 hộ dân bị chết.

"Ngay khi nắm được thông tin, chính quyền xã đã gấp rút kết nối với thương lái đến thu mua giúp bà con theo giá thị trường, phần nào giảm thiệt hại. Chỉ sau ít tiếng, số trâu ngạt nước đã được bán xong", lãnh đạo này nói, cho biết không nắm được số tiền bán trâu cụ thể vì là thương lượng riêng của từng hộ dân với người mua.

23 con trâu của 7 hộ dân chết do ngạt nước.

Trong sáng cùng ngày, hình ảnh đàn trâu chết la liệt dưới ruộng ở xã Ea Súp cũng lan truyền khắp các diễn đàn mạng xã hội khiến người xem xót xa. Hàng nghìn bình luận bày tỏ cảm thông trước thiệt hại mà bà con phải gánh chịu trước cơn bão dữ.

"Thương dân mình quá, những con trâu ấy chắc là tài sản lớn nhất của họ", "Bão chồng bão, chỉ mong bà con bình an", "Nhìn cảnh này mà xót hết ruột gan, bao nhiêu tiền của bị nước lũ nhấn chìm hết cả, mong bà con được hỗ trợ ít nhiều để vượt qua" là một số bình luận.

Lãnh đạo xã Ea Súp cho biết đang thống kê tình hình thiệt hại sau cơn bão số 13. Trên địa bàn hiện có một số điểm ngập cục bộ khiến giao thông tạm thời bị chia cắt. Lực lượng chức năng túc trực, cảnh báo để người dân không đi qua vùng nước sâu, chờ nước rút.

Sau khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận nhiều thiệt hại ban đầu. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại những khu vực trọng yếu để ứng cứu người dân, khắc phục hậu quả thiên tai.

Số trâu đã được thương lái mua giúp bà con trong sáng 7/11.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, bão số 13 sau khi vào đất liền đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể, xã Xuân Cảnh có 6 nhà tốc mái và một nhà sập. Các phường Sông Cầu, phường Xuân Đài, xã Xuân Lộc cũng ghi nhận mỗi địa phương có một nhà tốc mái.

Tại xã Tây Hòa đã bị nổ một bình hạ thế ở thôn Phước Thành Đông; đổ một cây trụ điện ở thôn Xuân Thạnh 2. Phường Hòa Hiệp Nam có 3 nhà bị tốc mái. Xã Tuy An Bắc có 3 nhà tốc mái. Các xã Sơn Thành, phường Tuy Hòa, xã Phú Hòa 1, phường Phú Yên, phường Bình Kiến đều có nhà tốc mái và sập một phần nhà.

Trong đêm 6/11, nước sông Kỳ Lộ đã dâng cao do hồ thủy điện xả lũ khiến nhiều vùng hạ du ở khu vực cánh Đông Đắk Lắk ngập sâu. Lực lượng quân sự và công an đã có mặt tại những khu vực trọng yếu hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

