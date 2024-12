Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 8 dưới dòng sông Cái sau hai ngày bỏ nhà

Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm nhiều nơi, đến sáng nay 10/12, các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn đã phát hiện thi thể cháu Đỗ Thanh Nh (SN 2011, trú ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Tại thời điểm tìm thấy, thi thể đang trôi dạt trên dòng sông Cái qua địa phận xã An Dân, huyện Tuy An, cách cầu Ngân Sơn trên quốc lộ 1A về phía hạ lưu khoảng 300m.

Đông đảo người dân hiếu kỳ tụ tập dưới chân cầu Ngân Sơn để tìm hiểu vụ việc.

Theo tường trình của gia đình nạn nhân, khoảng 1h sáng8/12, cháu Đỗ Thanh Nh rời nhà ra đi, nhưng không để lại thông tin gì cho người thân biết. Sau đó, gia đình cùng người thân tìm kiếm nhiều nơi và đã phát hiện chiếc xe đạp cháu Nh thường sử dụng đi học nằm ở khu vực cầu Ngân Sơn.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Nghi ngờ nữ thiếu niên này đã nhảy cầu, nên gia đình trình báo chính quyền địa phương huy động lực lượng Công an, dân quân với sự phối hợp hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Yên sử dụng xuồng chèo, xuồng máy, bình hơi lặn... để tìm kiếm.

Được biết cháu Đỗ Thanh Nh hiện là nữ sinh lớp 8B Trường THCS Lê Thánh Tông, xã An Dân, huyện Tuy An. Chính quyền địa phương và cơ quan Công an đang xác minh nguyên nhân vụ việc.

