Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Nạn nhân được xác định là cháu Hoàng Đức Mạnh, SN 2015, trú tại thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai. Thi thể nạn nhân được phát hiện và đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, vào hồi 19h15, ngày 21/2, trên hồ Thác Bà xảy vụ tại nạn giao thông đường thủy khiến 6 người mất tích.

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Cụ thể, tàu chở khách mang biển số YB0876H, chở 23 người (kể cả lái tàu) di chuyển hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân. Khi đi đến địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tàu đã va chạm với tàu mang biển số YB0919 chở 515 tấn đá di chuyển hướng từ xã Lục Yên về xã Yên Bình.

Hậu quả, tàu YB0876H chở 23 người bị chìm, trong đó có 6 người mất tích gồm: bà Hoàng Thị Tuyết (SN 1966); bà Hoàng Thị Hoa (SN 1970); bà Triệu Thị Huân (SN 1978); anh Hoàng Văn Thuận (SN 1984); cháu Hoàng Đức Mạnh (SN 2015); cháu Hoàng Thị Thanh Thúy ( SN 2012). Tất cả các nạn nhân đều cư trú tại thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.

Thông tin ban đầu, chủ tàu YB0876H là Trần Anh Tuấn (SN 1979, trú tại thôn Trung Tâm 1, xã Bảo Ái). Anh Trần Anh Tuấn mua phương tiện của anh Đặng Ngọc Chiến (SN 1990, trú tại thôn 13, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) nhưng chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ. Lái tàu là Triệu Văn Nội (SN 1995, trú tại thôn Suối Hốc, xã Cảm Nhân). Tàu có đăng ký và còn hạn đăng kiểm; lái tàu Triệu Văn Nội có giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Còn tàu YB0919 thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam, trụ sở tại thôn 13, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai. Lái tàu là Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, cư trú thôn 4, xã Cảm Nhân). Theo trình bày của Nguyễn Văn Thâm, tàu YB0919 có đăng ký, còn đăng kiểm, bản thân Nguyễn Văn Thâm có giấy phép lái tàu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Lào Cai cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Cùng đó, Câu lạc bộ Thể thao nước Hồ Thác Bà đã huy động cano và gần 20 người hỗ trợ tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Đồng thời, ngay trong đêm 21/2, nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện hành quân đến hiện trường để thực hiện tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, do trời tối cùng với sương mù dày đặc nên việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Tác giả: X. Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân