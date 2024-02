Tìm kiếm hai người mất tích trên biển

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 25/2, em T. cùng 3 người bạn đến tắm tại bãi biển Thuận An, phường Thuận An. Đến 17h30, nhóm bạn phát hiện T. mất tích trên biển nên gọi người ứng cứu.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm hai người mất tích

Cùng thời điểm đó, một tàu cá nhỏ, không số hiệu do ông Nguyễn Văn Sinh (SN 1975, trú tại phường Thuận An) điều khiển chở theo 7 người; trên đường vào cửa biển Thuận An thì bị sóng đánh chìm.

Lúc tàu bị chìm thì 7 người bơi vào bờ biển xã Hải Dương, TP. Huế và được người dân ứng cứu, một người đang mất tích.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm hai người mất tích.

Tác giả: Ngọc Minh

Nguồn tin: congly.vn