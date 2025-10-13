Tiết kiệm 39.000 tỷ đồng mỗi năm sau sắp xếp bộ máy

Chiều 12/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến hành phiên làm việc tổ.

Theo báo cáo tại đại hội, sau sắp xếp, Chính phủ giảm 8 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (tương đương giảm 32%). Số đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm từ 63 còn 34; đơn vị hành chính cấp huyện chấm dứt hoạt động; đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 10.035 còn 3.321 (tương đương giảm 67%). Tổng số biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145.000 công chức, viên chức; chi thường xuyên giảm 39.000 tỷ đồng/năm.

Quy mô GDP Việt Nam tăng từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN. GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát khoảng 4%/năm. Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,36 lần giai đoạn 2016-2020 và vượt mục tiêu đề ra (8,3 triệu tỷ đồng). Tổng số miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước khoảng 1,1 triệu tỷ đồng. Tổng số tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách nhà nước khoảng 1,57 triệu tỷ đồng.

Đến hết năm 2025, Chính phủ cùng các bộ ngành hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu 3.000 km) và 1.711 km đường ven biển (vượt mục tiêu 1.700 km theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13). Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành. Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng khởi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì phiên thảo luận tổ. Ảnh: VGP

Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5,5 triệu đồng/tháng năm 2020 lên 8,4 triệu đồng/tháng năm 2025. Tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp giảm từ 33,1% năm 2020 xuống còn khoảng 26% năm 2025. Tỷ lệ lao động khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng tương ứng từ 67% lên 74%; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 64,5% lên 70%.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 90,2% năm 2020 lên 95% năm 2025 (mục tiêu đề ra là trên 95%). Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4% năm 2021 xuống còn 1,3% năm 2025. Cả nước đang triển khai xây dựng 633.000 căn nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 100.000 căn trong năm 2025. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 64,5% năm 2020 lên 70% năm 2025.

Về xử lý các dự án, doanh nghiệp yếu kém, Chính phủ cho biết đã thực hiện phương án xử lý 5 ngân hàng yếu kém, 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả và nhiều dự án tồn đọng kéo dài, gây lãng phí nguồn lực. Chính phủ cũng đang rà soát, đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho khoảng gần 3.000 dự án với tổng vốn gần 5,9 triệu tỷ đồng (tương đương 235 tỷ USD) và tổng quy mô sử dụng đất khoảng 347.000 ha.

Khoa học công nghệ là con đường ngắn nhất để "tiến ra biển lớn"

Phát biểu thảo luận tại tổ số 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng được xây dựng với rất nhiều điểm mới, theo hướng ngắn gọn hơn, thực chất hơn, tính khả thi rất cao.

Thủ tướng nhấn mạnh nếu không tiếp tục đổi mới thì đất nước sẽ không thể phát triển được, không thể "tiến xa ra biển lớn, đi sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ". Cần đột phá mạnh mẽ hơn nữa, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng phát triển, là con đường ngắn nhất, nhanh nhất.

Ông nhắc tới khẩu hiệu "Đổi mới hay là chết" tại thời điểm Đại hội 6 và cho rằng điều này đòi hỏi đất nước "phải vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn" thì mới có đổi mới, mới phát triển được. Các đại biểu cần góp ý nội dung văn kiện một cách mạch lạc, nhất là về cơ chế bảo đảm nguồn lực, huy động nguồn lực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, thu hút vốn FDI đang là điểm sáng, nhưng nguồn lực trong xã hội còn rất lớn. Điều quan trọng là phải biết cách huy động mạnh hơn nữa tổng đầu tư toàn xã hội. Nguồn lực phải bắt nguồn từ phát triển thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại tự do. "Cơ chế phải rất thông thoáng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nhưng đồng thời phải bảo vệ được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ", ông nói.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh cần mạnh dạn giao doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng lớn như công trình thể thao quy mô quốc tế, đủ sức phục vụ Olympic, hay sân bay quốc tế. Thực tế cho thấy khu vực tư nhân làm các công trình này sẽ nhanh hơn, hiện đại hơn và với chi phí tiết kiệm hơn, trong khi không phải sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Sáng 13/10, Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Các đại biểu cũng nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng. Sau đó, Đại hội công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ Chính phủ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Tác giả: Sơn Hà

Nguồn tin: vnexpress.net