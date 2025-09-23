Tỉ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc cao kỷ lục, hàng ngàn thạc sĩ, tiến sĩ chật vật kiếm việc

"Biển người" với hơn 22.000 sinh viên chen chúc, xếp dài đến lối ra tàu điện ngầm tại Đại học Hắc Long Giang, Trung Quốc - Ảnh: WEIBO

Theo báo South China Morning Post, tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên ở các đô thị lớn Trung Quốc trong tháng 8 đã lên mức cao nhất kể từ khi đổi cách thống kê năm 2023, phản ánh cơ hội việc làm ngày càng thu hẹp do kinh tế tăng trưởng chậm.

Tỉ lệ thất nghiệp cao kỷ lục

Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm 17-9, tỉ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi 16-24, không tính sinh viên, tăng từ 17,8% trong tháng 7 lên 18,9% trong tháng 8.

Trước đó, khi tỉ lệ thất nghiệp nhóm này chạm mức kỷ lục 21,3% vào tháng 6-2023, Bắc Kinh đã tạm ngưng công bố số liệu trong 5 tháng, trước khi đưa ra cách tính mới vào tháng 12-2023.

Cho đến mùa hè năm nay, số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học đạt mức kỷ lục 12,2 triệu người.

Phần lớn phải cạnh tranh trong một thị trường vốn đang chịu sức ép từ giảm phát, bất ổn kinh tế và nhu cầu tuyển dụng suy giảm, khiến không ít người chật vật tìm công việc đúng với năng lực và chuyên môn.

Cụ thể, ngày 15-9 vừa qua, một hội chợ việc làm tổ chức tại Đại học Hắc Long Giang (Trung Quốc) gây chú ý khi có tới hơn 100.000 người đăng ký tham gia tư vấn trực tuyến và hơn 22.000 sinh viên tham gia trực tiếp.

Mặc dù ngày hội tuyển dụng này đã quy tụ hơn 1.456 công ty và cung cấp 9.676 việc làm trong nhiều lĩnh vực, nhưng ban tổ chức ghi nhận có đến hơn 17.000 hồ sơ xin việc - đồng nghĩa nguồn cung việc làm hoàn toàn lép vế trước nhu cầu thực tế.

Đáng chú ý, trong số các ứng viên, có đến khoảng 80% người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ - vốn được coi là tầng lớp trí thức ưu tú - cũng phải chen chân tìm việc, càng khắc họa thêm mức độ nghiêm trọng của vấn đề thất nghiệp tại Trung Quốc.

Đầu tư phát triển nhân tài nhưng thiếu nguồn cung việc làm

Trong nhiều năm qua, quốc gia tỉ dân này đã đầu tư hàng tỉ USD cho giáo dục đại học, đào tạo hàng triệu nhân lực có trình độ cao. Dù vậy, thị trường lao động lại không thể hấp thụ hết lượng nhân tài khổng lồ này.

Giáo sư Zhu Hong (Đại học Nam Kinh) nhận định: "Thời mà vào đại học có thể thay đổi cuộc đời đã qua lâu rồi, việc mất giá của bằng cấp là không thể tránh khỏi".

Theo ông Barclay Bram, nghiên cứu viên tại Trung tâm Phân tích Trung Quốc của Asia Society, các yếu tố vĩ mô bất lợi - từ chiến tranh thương mại, thị trường bất động sản lao dốc đến áp lực giảm phát - đã buộc một số lượng kỷ lục sinh viên tốt nghiệp phải chấp nhận các công việc giản đơn như giao hàng.

“Điều đặc biệt ở thế hệ trẻ hiện nay là họ có trình độ học vấn cao, nhưng lại mất niềm tin rằng nỗ lực học tập sẽ mang lại thành quả trong một nền kinh tế ì ạch”, ông viết trong một báo cáo đầu tháng 9.

Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm giảm tỉ lệ thất nghiệp, trong đó có chiến dịch của Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội nhằm cung cấp dịch vụ giới thiệu việc làm và cơ hội đào tạo cho thanh niên thất nghiệp.

