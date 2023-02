Thuyền trưởng bị tạm giam vì vụ lật ca nô làm 17 người tử vong ở biển Cửa Đại

Pháp luật

Ngày 7/2, Công an tỉnh Quảng Nam quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Sen, thuyền trưởng ca nô bị lật làm 17 người thiệt mạng xảy ra tại bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào tháng 2/2022.