Thua bạc bị đòi rát, con bạc bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi 2 tỷ tiền chuộc

Tối 2/10, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, chỉ sau 5 giờ đồng hồ, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Long An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai... đã khám phá nhanh vụ bắt cóc bé gái 3 tuổi, đòi 2 tỷ tiền chuộc.

Sơn bị chặn bắt ở Đồng Nai.

Đối tượng gây ra vụ bắt cóc là Nguyễn Thanh Sơn (SN 1989, ngụ Thủ Thừa, Long An). Nạn nhân là bé gái 3 tuổi, con của bạn Sơn.

Trước đó khoảng 16h30’ cùng ngày, gia đình bé gái 3 tuổi đến Công an TP Tân An, tỉnh Long An trình báo, con gái của họ bị đối tượng tên Sơn, là bạn thân của ba bé gái bắt cóc khi bé gái đang học ở một trường mầm non, khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP Tân An.

Chiếc xe mà Sơn dùng làm phương tiện bắt cóc bé gái 3 tuổi.

Đối tượng tên Sơn đã nhắn tin, gọi điện, yêu cầu gia đình bé gái phải đưa 2 tỷ đồng để chuộc lại con. Gia đình đã chuyển cho Sơn khoảng 1 tỷ và Sơn đã nhắn địa chỉ nơi bé gái đang bị nhốt.

Công an TP Tân An đã xuống hiện trường, lấy lời khai, làm việc với một số người trong trường mầm non. Một số người phụ trách ở trường mầm non cho hay, Sơn có con học ở trường mầm non này, cũng hay đón bé gái trên nên mọi người tin tưởng giao bé gái cho Sơn, mọi người không hay biết Sơn thực hiện kế hoạch bắt cóc.

Sau khi lấy lời khai, xác định nghi can, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo các lực lượng tập trung lần theo dấu vết, truy bắt đối tượng, giải cứu cháu bé.

Sơn được di lý về Long An để điều tra xử lý.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai truy xét.

Sau 5 tiếng đồng hồ khẩn trương truy xét, đến 21h30’ cùng ngày, các tổ công tác đã phát hiện Sơn điều khiển xe ô tô chở bé gái lưu thông trên quốc lộ 20, đoạn qua huyện Tân Phú, Đồng Nai hướng về Lâm Đồng nên vây bắt. Lúc này trên xe chỉ có một mình Sơn.

Qua đấu tranh nhanh, Sơn khai do chơi cờ bạc, nợ nần nhiều người, bị các chủ nợ thúc ép nên Sơn đã thực hiện hành vi trên. Chiều cùng ngày, Sơn đến trường mầm non đón con và đón luôn bé gái 3 tuổi của bạn chở về nhà mình ở Thủ Thừa.

Sau khi giao con mình cho ba mẹ ruột, Sơn điều khiển xe ô tô chở bé gái hướng về TP Hồ Chí Minh. Trên đường đi, Sơn nhắn tin đe dọa người nhà bé gái phải chuyển cho Sơn 2 tỷ, nếu không tính mạng bé gái khó giữ.

Người nhà bé gái đã nhiều lần chuyển cho Sơn số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Khi đến khu vực phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Sơn đưa bé gái vào khách sạn rồi nhắn tin địa chỉ cho người nhà bé gái đến đón. Riêng Sơn điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 20 hướng về tỉnh Lâm Đồng. Khi đến huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thì bị chặn bắt.

Qua lời khai của Sơn, một tổ công tác cùng gia đình đã tiếp cận khách sạn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giải cứu bé gái 3 tuổi an toàn. Khám xét trên xe ô tô của Sơn, các tổ công tác thu giữ được một lọ thuốc trừ sâu.

Công an tỉnh Long An di lý Sơn về trụ sở điều tra làm rõ, xử lý.

Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân