Thủ tướng yêu cầu trình phương án tăng lương cơ sở trong tháng 3

Trong công văn về triển khai Nghị quyết tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV vừa ban hành, Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ Nội vụ trình phương án điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội trong tháng 3. Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc được giao trực tiếp phụ trách, đôn đốc việc này.

Việc tăng lương cơ sở, lương hưu và một số loại trợ cấp nhằm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị hồi tháng 11/2025.