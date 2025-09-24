Ragasa là siêu bão mạnh nhất thế giới 2025, Bộ Nông nghiệp đưa ra loạt lưu ý đặc biệt

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp - Ảnh: VGP

Báo cáo nhanh về diễn biến và dự báo cơn bão số 9 tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường - Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - cho biết ngày 22-9, ngay khi đang ở phía đông bắc của Philippines, bão số 9 đã mạnh lên thành siêu bão và di chuyển vào Biển Đông sáng 23-9, đạt cường độ mạnh nhất là cấp 17, giật trên cấp 17.

Dự kiến vào vịnh Bắc Bộ từ 25-9, gió giật cấp 12

"Các cơ quan khí tượng trên thế giới đánh giá, tính đến thời điểm hiện tại, bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025, vượt cả bão Erin (Bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi (năm 2024)", ông Cường nói.

Với tốc độ di chuyển của cơn bão số 9 rất nhanh, khoảng 20 - 25km/h, khoảng 36 tiếng nữa, bão sẽ vào đến Lôi Châu (Trung Quốc), bắt đầu ảnh hưởng đến vịnh Bắc Bộ.

Dự báo từ sáng 25-9, vùng ven biển Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Theo đó, mưa lớn tập trung toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa với trọng điểm là Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ và đồng bằng Bắc Bộ. Lượng mưa cực đoan ít có khả năng xảy ra, nhưng có thể gây ngập úng ở khu đô thị đồng bằng Bắc Bộ, ảnh hưởng đến các hồ chứa khu vực vùng núi phía bắc, có thể gây sạt lở ở vùng núi.

Sau hoàn lưu mưa kết thúc, dự kiến ngày 27-9 xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, có thể trở thành cơn bão số 10 đi vào Biển Đông.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, dự báo mới nhất của các cơ quan khí tượng thế giới hiện trùng khớp với dự báo của Việt Nam, bão số 9 khi vào vịnh Bắc Bộ còn cấp 10, giật cấp 12, và khi vào đất liền có thể giảm còn cấp 8, giật cấp 11-12.

Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương chủ động ứng phó với siêu bão. Trong đó ông Hiệp đặc biệt đưa ra các lưu ý dù bão vào đất liền giảm cấp, song vẫn hoạt động mạnh trên biển, nên cần cảnh báo cao nhất, hạn chế tàu thuyền ra khơi, bảo vệ khu vực nuôi trồng thủy sản.

Tiếp tục gia cố nhà cửa, công trình. Bão khi vào bờ kết hợp không khí lạnh sẽ gây nhiều dông lốc nguy hiểm trong ngày 25 và 26-9, không thể dự báo chính xác. Do đó, phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho khách du lịch, không để khách ở lại trên tàu thuyền khi thời tiết xấu.

Theo dự báo, khoảng 36 giờ nữa, bão sẽ vào đến Lôi Châu (Trung Quốc), bắt đầu ảnh hưởng đến vịnh Bắc Bộ - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Cảnh báo đặc biệt với các hồ, yêu cầu trực chiến theo dõi

Bão số 9 gây mưa không quá lớn, nhưng nguy hiểm ở chỗ nhiều hồ chứa ở miền Bắc đang đầy nước do cuối vụ tích lũy. Các địa phương phải "trực chiến", theo dõi và vận hành hồ an toàn.

Một số hồ lớn như Thác Bà, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang đã gần mực nước dâng bình thường, nguy cơ cao khi có lũ. Ngoài ra, hệ thống đê điều đã được đầu tư nhưng vẫn cần chú ý đặc biệt tại các cửa sông, vùng triều cường.

Cùng đó, miền Bắc còn khoảng 850.000 ha lúa, trong đó 200.000 ha có thể thu hoạch ngay, vì vậy các địa phương phải khẩn trương gặt sớm diện tích lúa có thể thu hoạch ngay, "xanh nhà hơn già đồng", để giảm thiệt hại.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà - Ảnh: VGP

Theo Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, vấn đề bảo đảm an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện, phải đặt lên hàng đầu, chỉ cần một hồ mất an toàn sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến toàn hệ thống.

Nhấn mạnh nguyên tắc ứng phó với bão là "không có cơn bão nào là nhẹ", bởi mỗi cơn bão đều kèm theo nhiều yếu tố dị thường, tác động cả trước, trong và sau khi đổ bộ, ông Hà cho rằng với bão số 9 được xem là "siêu bão" trên biển, nên việc phát bản tin cảnh báo, ban hành công điện kịp thời của các cơ quan chức năng là cần thiết.

Chủ động các tình huống ứng phó, khẩn trương hỗ trợ người dân gia cố, bảo vệ khu vực nuôi trồng thủy sản, không để thiệt hại lớn, bảo vệ tài sản cho người dân.

Các địa phương siết chặt cơ chế "4 tại chỗ", đặc biệt bảo đảm điện, xăng dầu, thông tin liên lạc, thậm chí phải chuẩn bị máy phát điện, phương tiện dự phòng để duy trì hoạt động khi xảy ra sự cố.

Dù giảm cấp nhưng bão số 9 vẫn tiềm ẩn lốc xoáy, mưa lớn, nguy cơ mất an toàn, do đó, các cơ quan khí tượng phải tăng cường dự báo kèm hình ảnh, thông tin cảnh báo dễ hiểu để người dân nắm rõ và chủ động phòng tránh và chuẩn bị ngay phương án ứng phó sau bão số 9 về khả năng áp thấp nhiệt đới hoặc bão mới.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ