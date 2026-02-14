Thủ tướng họp bàn về phương án sửa chữa cầu sông Lô, có phương án xây cầu mới

Thủ tướng và các bộ ngành họp về tình hình khắc phục hư hỏng công trình cầu sông Lô - Ảnh: VGP

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, dự án cầu sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt ngày 21-4-2008 với tổng mức đầu tư 320 tỉ đồng, trong đó công trình cầu 231 tỉ đồng.

Dự án triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Đoan Hùng (nay là xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ); được nghiệm thu đưa vào khai thác từ ngày 11-11-2015 và được nghiệm thu hết bảo hành công trình từ ngày 10-1-2018.

Khẩn trương có biện pháp sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu

Theo kết quả khảo sát, kiểm định tổng thể của đơn vị tư vấn đối với kết cấu dầm cầu, trụ cầu không phát hiện các vấn đề bất thường. Tuy nhiên, kết quả thí nghiệm bê tông khoan rút lõi một số bệ trụ và cọc khoan nhồi không đạt yêu cầu theo thiết kế.

Kết cấu móng trụ T3, T4, T5, T6 hiện tại không đủ khả năng chịu lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05. Việc hư hỏng các cọc khoan nhồi như đã nêu là không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khai thác.

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo điều chỉnh phương án tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu sông Lô phù hợp với điều kiện thực tiễn; đồng thời đề xuất 2 phương án gồm: phương án sửa chữa, khắc phục hư hỏng và phương án đầu tư xây dựng Cầu Sông Lô mới.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất cần khẩn trương có biện pháp sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu sông Lô đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; nhất trí với đề xuất của tỉnh Phú Thọ về đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Có phương án xây dựng cầu mới

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu phải có phương án đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở ra không gian phát triển mới và đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là trong bối cảnh hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc trước đây thành tỉnh Phú Thọ mới và nhu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, trong tháng 2-2026 phải hoàn thành kết luận điều tra việc để xảy ra hư hỏng cầu sông Lô để xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Việc tiến hành sửa chữa, tiếp tục sử dụng cầu cũ hay không phụ thuộc vào đánh giá, tư vấn, giám sát chuyên môn. Đồng thời phải đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới; trước mắt cần nghiên cứu khảo sát, lắp đặt cầu phao phục vụ người dân đi lại trong lúc này nếu cần thiết.

Việc đầu tư xây dựng cầu cần phù hợp quy hoạch, thiết kế cần rút kinh nghiệm từ cầu cũ, theo hướng cao hơn, rộng hơn, dài hơn, đẹp hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn; phải khảo sát kỹ hơn để ứng phó với biến đổi khí hậu cực đoan.

Việc triển khai không kéo dài, hoàn thành trong 1 năm (trước 1-3-2027), phấn đấu đến Tết nguyên đán 2027 nhân dân có cầu mới đi lại. Tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư dự án cầu sông Lô mới; các đơn vị quân đội tham gia, hỗ trợ tỉnh Phú Thọ triển khai dự án.

Thực hiện giải phóng mặt bằng nhanh phục vụ dự án và đường dẫn hai đầu cầu; trung ương hỗ trợ tỉnh Phú Thọ kinh phí phần xây lắp cầu từ nguồn dự phòng của năm 2025 chuyển sang; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Các bộ ngành và địa phương, tỉnh Phú Thọ cần triển khai nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Đây là trường hợp cần thiết, cơ chế lệnh tình trạng khẩn cấp, tổ chức triển khai để "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió", "chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Lắp cầu phao trước ngày 29 để phục vụ dân đi lại Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1548 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô. Theo đó, để kịp thời phục vụ đi lại thuận tiện của người dân trong lúc công trình cầu sông Lô hư hỏng, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị, lực lượng phối hợp với tỉnh Phú Thọ khẩn trương tổ chức làm cầu phao qua sông Lô, thực hiện và hoàn thành trong 02 (hai) ngày; bảo đảm trước 29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ phải có cầu phao phục vụ nhân dân (lưu ý thông báo công khai thời gian sử dụng để người dân chủ động đi lại). Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ