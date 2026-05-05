Thứ trưởng Tư pháp: Thủ tục đã cắt sẽ không 'mọc lại'

Chiều 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhận được câu hỏi về việc cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh vừa qua có thực chất hay không và liệu có tái diễn tình trạng "cắt rồi lại mọc" như trước.

Ông Tịnh cho biết cách tiếp cận lần này "hoàn toàn khác so với trước đây" khi chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Theo đó, khi thẩm định phương án cắt giảm của các bộ, ngành, Bộ Tư pháp yêu cầu nêu rõ giải pháp thay thế khả thi, nhằm bảo đảm việc cắt giảm không chỉ mang tính số liệu, hình thức.

Theo Thứ trưởng Tịnh, 8 nghị quyết Chính phủ ban hành cuối tháng 4 và 3 nghị quyết sắp ban hành đều được xây dựng theo hướng chuyển triệt để sang hậu kiểm. Thời gian tới, các bộ, ngành sẽ ban hành quy định cụ thể về tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn do cơ quan Nhà nước ban hành, người dân và doanh nghiệp được tự quyết định hoạt động mà không cần xin cấp phép, chỉ cần thông báo để phục vụ hậu kiểm.

Tuy nhiên, ông lưu ý người dân và doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật. Nếu tổ chức, cá nhân vi phạm, khi bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm. "Với tinh thần chuyển đổi triệt để từ tiền kiểm sang hậu kiểm, việc mọc lại các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã cắt giảm sẽ không xảy ra như trước đây nữa", ông khẳng định.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh. Ảnh: VGP

Tuần trước, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tại nhiều bộ, ngành như Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an, Quốc phòng, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, 163 văn bản được sửa đổi, bổ sung để bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, phân cấp 134 thủ tục về địa phương, đơn giản hóa 349 thủ tục; đồng thời bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa thêm 4 điều kiện.

Quy mô thủ tục hành chính cấp trung ương giảm còn 27%. Chính phủ ước tính việc cắt giảm giúp giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp so với năm 2024, tương đương tiết kiệm hơn 23.000 tỷ đồng mỗi năm.

Thứ trưởng Tịnh cho biết sau chỉ đạo của Thủ tướng ngày 3/4, các bộ, ngành đã "quyết liệt, thần tốc" xây dựng phương án cắt giảm. Chỉ trong 10 ngày, các phương án đã được hoàn thiện và trong 15 ngày Chính phủ ban hành loạt nghị quyết nêu trên.

"Đây là nỗ lực lớn của Chính phủ và các bộ, ngành, là giải pháp căn cơ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số", ông nói.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net