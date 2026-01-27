Thu hồi sản phẩm sữa vì sợ nhiễm độc, Lactalis đang bán những mặt hàng nào tại Việt Nam?

Trong những tuần đầu năm 2026, thị trường sữa công thức toàn cầu chứng kiến một trong những sự kiện an toàn thực phẩm lớn nhất khi nhiều tập đoàn lớn lần lượt thu hồi sản phẩm sữa cho trẻ em do nguy cơ nhiễm độc tố cereulide - một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sản sinh, có thể gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng cho trẻ nhỏ.

Thương hiệu sữa lớn nhất thế giới - Nestlé đã thu hồi các lô sản phẩm của mình ở khoảng hơn 60 quốc gia sau khi phát hiện nguy cơ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng liên quan thành phần dầu ARA có thể chứa toxin này. Tiếp đó, Danone - chủ sở hữu thương hiệu Aptamil - cũng thu hồi một số lô sữa sản xuất tại Ireland và phân phối sang Anh, EU và một số thị trường khác, mặc dù khẳng định sản phẩm trên thị trường nội địa Ireland không bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh này, Groupe Lactalis - tập đoàn sữa lớn thứ hai thế giới - cũng tiến hành thu hồi đối với sản phẩm sữa công thức trẻ em nhãn hiệu Picot. Công ty cho biết họ tự nguyện thu hồi khoảng 6 lô Picot infant milk tại 18 quốc gia do lo ngại sản phẩm có thể bị ảnh hưởng bởi độc tố cereulide từ một nguyên liệu đầu vào.

Sự kiện này là một phần của cuộc khủng hoảng rộng hơn trong ngành sữa toàn cầu, làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu trong chuỗi cung ứng sữa công thức.

Bên cạnh sản phẩm công thức bị thu hồi, Lactalis cũng là một tên tuổi quen thuộc trên thị trường quốc tế với danh mục các sản phẩm phô mai và các sản phẩm từ sữa khác - và nhiều trong số này đang được phân phối tại Việt Nam thông qua các nhà phân phối thực phẩm nhập khẩu. Thực tế, các sản phẩm phô mai thương hiệu nổi tiếng của tập đoàn như Président hay Galbani đã xuất hiện trên kệ hàng tại các siêu thị và cửa hàng thực phẩm cao cấp tại Việt Nam. Đây là một trong số ít các mặt hàng của Lactalis có mặt chính thức tại thị trường Việt Nam, ngoài dòng dinh dưỡng nhãn hiệu (như Celia) từng được ghi nhận phân phối rộng hơn trên thị trường trước đây. Thống kê Thị trường phô mai Việt Nam năm 2025 của The Shiv - đơn vị phân tích thị trường chuyên biệt dành cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Đông Nam Á - chỉ ra rằng, thương hiệu Président của Pháp, thuộc tập đoàn Lactalis, cung cấp nhiều loại phô mai tại Việt Nam, bao gồm brie, camembert và phô mai kem. Những sản phẩm này được định vị là các lựa chọn cao cấp, nhắm đến người tiêu dùng yêu thích các loại phô mai hảo hạng để sử dụng tại nhà và trong các buổi tiệc tùng, The Shiv viết. Lactalis: 'Ông lớn' ngành sữa toàn cầu Groupe Lactalis là một trong những tập đoàn sản xuất sản phẩm sữa lớn nhất thế giới, được thành lập tại Pháp từ năm 1933 và được điều hành bởi gia đình Besnier thông qua công ty mẹ BSA International. Tập đoàn nổi tiếng với mạng lưới sản xuất và phân phối toàn cầu, đa dạng sản phẩm từ phô mai, sữa tươi, bơ đến các sản phẩm dinh dưỡng.

Trong năm tài chính 2024, Lactalis ghi nhận doanh thu kỷ lục vượt mức 30 tỷ euro, tăng trưởng khoảng 2,8% so với năm trước, bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới không ổn định. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tập đoàn đạt mốc doanh thu này trong lịch sử hoạt động của mình.

Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của công ty giảm nhẹ, từ khoảng 428 triệu euro trong năm 2023 xuống còn 359 triệu euro trong năm 2024, tương ứng khoảng 1,2% biên lợi nhuận - phản ánh tác động của các yếu tố liên quan chi phí hoạt động, điều chỉnh thuế, và đầu tư mở rộng.