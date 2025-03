Thông tư mới cho phép người trượt phần lý thuyết vẫn được thi các phần còn lại

Trượt phần lý thuyết vẫn được thi các phần còn lại

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng Phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28/2/2025 có hiệu lực từ 1/3, quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. So với thông tư 35/2024 của Bộ Giao thông vận tải, thông tư 12/2025 của Bộ Công an có một số quy định mới.

Theo thông tư 12/2025, nội dung sát hạch lái xe hạng A1, A, B1 gồm lý thuyết và thực hành trong hình. Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì được tiếp tục dự nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình. Thí sinh đạt sát hạch lý thuyết hoặc thực hành lái xe trong hình thì được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch đã đạt trong thời gian 1 năm.

"Trong khi đó, nội dung sát hạch lái xe các hạng của ô tô gồm lý thuyết, mô phỏng, lái xe trong hình và lái xe trên đường. Thí sinh sẽ được dự đủ 4 nội dung thi. Các nội dung đạt sẽ được bảo lưu trong vòng 1 năm. Phần chưa đạt được đăng ký thi lại. Thí sinh mang điện thoại hoặc thiết bị truyền tin vào phòng sát hạch lý thuyết, phòng sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, trên xe sát hạch hoặc có các hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sẽ bị đình chỉ, hủy bỏ kết quả sát hạch", Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho hay.

Miễn thi lý thuyết bằng lái xe máy mô tô, xe gắn máy nếu đã có bằng ô tô

Theo đó, người có bằng lái ô tô còn hiệu lực sẽ được miễn phần thi sát hạch lý thuyết khi đăng ký thi sát hạch bằng lái xe hạng A1 (dung tích đến 125cm3 hoặc công suất động cơ điện đến 11kW) và A (dung tích trên 125cm3 hoặc công suất động cơ điện trên 11kW).

Trước đây, nhà chức trách quy định miễn thi lý thuyết đối với bằng lái xe hạng A1 (đến 175cm3) nếu thí sinh có bằng lái ô tô. Tuy nhiên, thí sinh đăng ký lấy bằng lái A2 (trên 175cm3) không được miễn.

Thông tư mới của Bộ Công an quy định, Cục Cảnh sát giao thông sẽ cấp giấy phép lái xe cho người đạt kết quả kỳ sát hạch trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

Giấy phép lái xe điện tử được tích hợp vào hệ thống dữ liệu điện tử, tài khoản định danh điện tử trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 1 tháng mà người có giấy phép lái xe không thể thực hiện được thủ tục đổi giấy phép lái xe do ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh thì người đó không phải sát hạch lý thuyết.

Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 1 năm (chỉ cần quá hạn 1 ngày) thì phải sát hạch lý thuyết theo quy định để cấp giấy phép lái xe.

Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 1 năm trở lên thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp giấy phép lái xe theo quy định (không cần thi mô phỏng).

