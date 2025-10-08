Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XIV

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu - Ảnh: GIA HÂN

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Hội nghị Trung ương 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Từng vấn đề được chuẩn bị công phu, thảo luận thấu đáo, quyết nghị với sự thống nhất cao, trong đó có nhiều nội dung "xương sống" liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội XIV của Đảng, đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống thực của nhân dân.

4 kết quả chính của Hội nghị

Tổng Bí thư nêu rõ Hội nghị Trung ương 13 lần này đã thảo luận thẳng thắn, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng. Tổng Bí thư cũng khái quát 4 kết quả chính.

Thứ nhất, Trung ương thông qua các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội XIV với phương châm đảm bảo đúng điều lệ, đổi mới, khoa học, hiệu quả, thiết thực.

Đặc biệt nội dung các văn kiện thiết kế theo hướng ngắn gọn, thực chất, định hướng rõ đột phá thể chế - hạ tầng - nhân lực, chuyển đổi số và xanh, liên kết vùng, phát triển đất nước theo hướng tự chủ, bền vững.

Thứ hai, thông qua kết luận về báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2025; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của kế hoạch 5 năm 2021-2025; chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2026 và tài chính - ngân sách 2026-2030 theo tinh thần ổn định vĩ mô, an toàn nợ công, ưu tiên đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh.

Thứ ba, xác định rõ các điểm nghẽn thể chế cần tháo gỡ ngay trong thẩm quyền của Trung ương; thống nhất cơ chế theo dõi - kiểm tra - đánh giá định kỳ, công khai trách nhiệm người đứng đầu, khuyến khích người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thứ tư, thống nhất các định hướng lớn, phương pháp tổ chức thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 13 và kết luận của Bộ Chính trị thời gian qua; xác lập nguyên tắc điều hành "kỷ cương đi trước - nguồn lực đi cùng - kết quả là thước đo".

Trung ương đã quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Quang cảnh phiên bế mạc - Ảnh: GIA HÂN

Kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực vào Trung ương khóa mới

Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt Hội nghị lần này là lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực.

Qua thảo luận thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, Trung ương thống nhất 9 định hướng lớn.

Thứ nhất, chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV của Đảng. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để nội dung các văn kiện cô đọng, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược.

Khẳng định ba đột phá chiến lược trong điều kiện mới (thể chế - hạ tầng - nhân lực), làm rõ chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, liên kết vùng - đô thị thông minh, chú trọng kinh tế biển, kinh tế văn hóa; quan trọng là lượng hóa chỉ tiêu, rõ lộ trình thực thi.

Nhân sự phải bảo đảm phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính - hiệu quả, kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; đề cao nêu gương người đứng đầu, trọng dụng thực tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng lúc.

Thứ hai, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội XIII, Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Thứ ba, tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV và chuẩn bị chu đáo cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ tư, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ba cấp trong toàn hệ thống.

Trọng tâm là số hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục, mở rộng phân cấp - phân quyền gắn trách nhiệm giải trình, đo bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp...

Thứ năm, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế trong thẩm quyền của Trung ương, tập trung vào các lĩnh vực đất đai - đầu tư - xây dựng - môi trường - năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, củng cố kỷ luật và niềm tin thị trường...

Thứ sáu, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"... Đồng thời bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung...

Thứ bảy, giữ vững quốc phòng, an ninh; chủ động, hiệu quả trong đối ngoại và hội nhập: kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, chủ quyền...

Thứ tám, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, lan tỏa thông tin để tăng cường niềm tin xã hội vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước...

Thứ chín, kiên định triển khai nghiêm túc, đồng bộ các kết luận của Hội nghị Trung ương 13, của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Trung ương 12 đến nay và những kết luận sẽ ban hành sắp tới...

Muốn chuyển chủ trương lớn thành kết quả cụ thể, theo Tổng Bí thư, chúng ta cần hành động kiên quyết, minh bạch, nhất quán. Ông đề nghị quán triệt ba trọng tâm - ba công khai - một thước đo.

Ba trọng tâm gồm thể chế hóa nhanh nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý. Kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Ba công khai gồm công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành.

Một thước đo là mức sống và niềm tin của nhân dân. Cụ thể là dịch vụ công tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh rộng hơn, chi phí thời gian và thủ tục ít hơn; xã hội yên bình hơn, người dân ấm no, hạnh phúc hơn.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp tỉnh, thành, Tổng Bí thư đề nghị tập trung tạo chuyển biến thực chất.

Từ "quy trình" sang "kết quả", mỗi nhiệm vụ đều phải có sản phẩm đầu ra, có địa chỉ chịu trách nhiệm, có mốc hoàn thành rõ ràng. Từ "mạnh từng cơ sở, từng địa phương" sang "mạnh theo vùng". Chuyển từ "chăm lo" sang "chăm lo thiết thực".

Tổng Bí thư đề nghị mỗi ủy viên Trung ương tiếp tục nêu gương, "nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả"; kiên quyết tránh hình thức, tránh giáo điều, tránh đùn đẩy. "Hãy cùng nhau giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, đổi mới sáng tạo, tăng tốc thực thi để tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025 và tạo đà vững chắc bước vào năm 2026 và những năm tiếp theo", ông nêu rõ.

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của thời tiết vừa qua, Tổng Bí thư chia sẻ những mất mát về người, sức khỏe và tài sản của nhân dân ở những vùng ảnh hưởng bão lụt. Tổng Bí thư đồng thời biểu dương Chính phủ, các cơ quan, các địa phương, lực lượng quân đội, công an, thanh niên, các tổ chức cứu trợ đã nỗ lực, hy sinh không quản ngại nguy hiểm, cứu dân, bảo vệ tài sản nhà nước, nhân dân, kịp thời khắc phục những khó khăn ở các địa phương vừa qua. Ông đề nghị các Ủy viên Trung ương, nhất là lãnh đạo các địa phương, khẩn trương tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ, sạt lở, ngập úng đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều nơi, nhất là sau bão số 10 và 11. "Cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, không để ai bị đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế; tập trung khắc phục khó khăn để học sinh có thể đi học trong thời gian sớm nhất", Tổng Bí thư nói và lưu ý chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết được dự báo còn rất phức tạp, khắc nghiệt có thể xảy ra.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ