Thông báo mới nhất tới tất cả người nộp thuế từ năm 2026

Ngày 23/1, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 645 đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế việc chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026, bảo đảm việc thực hiện thống nhất theo đúng quy định của pháp luật, thông tin này được đăng tải trên báo Nhân dân.

Cụ thể, tờ Sài Gòn Giải phóng dẫn Công văn số 645 của Cục Thuế nêu rõ, tại Nghị quyết số 198/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân đã quy định chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026.

Đồng thời, Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 362/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí cũng đã bãi bỏ toàn bộ các quy định liên quan đến lệ phí môn bài. Theo đó, Nghị định số 139/2016 và Nghị định số 22/2020 của Chính phủ về lệ phí môn bài chính thức hết hiệu lực thi hành.

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo. Đồng thời, người nộp thuế cũng không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài kể từ năm 2026.

Người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài (Ảnh: Cục Thuế).

Việc chấm dứt thu lệ phí môn bài được đánh giá là một bước cụ thể hóa chủ trương cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế, qua đó góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Trước đó, theo thông tin trên báo VnExpress, khoản lệ phí này được áp dụng với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có hoạt động kinh doanh và các hộ, cá nhân kinh doanh.

Trước đó, người nộp thuế phải nộp 2-3 triệu với doanh nghiệp, 300 nghìn đồng - 1 triệu đồng với hộ kinh doanh hàng năm khi thành lập và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mức thu căn cứ vào vốn điều lệ, vốn đầu tư hoặc doanh thu, không phụ thuộc vào lãi hay lỗ.

