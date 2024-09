Thêm 4 thi thể nạn nhân được tìm thấy tại các điểm sạt lở xã Ca Thành (Nguyên Bình)

Các lực lương cứu nạn, cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân tại điểm sạt lở Lũng Lỳ, xã Ca Thành.

Tại điểm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, từ 6 giờ sáng 11/9, Sở chỉ huy tiền phương đã huy động 4 máy xúc, cùng các lực lượng, nhân dân xóm Lũng Lỳ tiếp cận điểm sạt lở tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân. Đến 11 giờ trưa 11/9, sau nỗ lực tiếp cận hiện trường, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân.

Hiện nay, trời tiếp tục mưa to, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tập trung lực lượng, máy móc tiếp tục khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại các điểm sạt lở xóm Khuổi Ngọa, Lũng Lỳ, xã Ca Thành. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá lớn, mưa to, có nguy cơ sạt lở tiếp, nên việc tìm kiếm các nạn nhân còn lại tại xóm Lũng Lỳ gặp rất nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm tại điểm sạt lở tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành.

Cũng trong sáng 11/9, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục tiến hành tìm kiếm dọc bờ suối, đến khoảng 10 giờ sáng đã tiếp cận được vị trí xe khách 29 chỗ bị vùi lấp để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Đã phát hiện 1 thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trong xe và 1 thi thể mắc ở ven sông trên địa bàn xóm Xà Pèng, xã Ca Thành. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã sử dụng các công cụ hỗ trợ nỗ lực đưa nạn nhân lên để xác minh danh tính.

Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, người dân xã Bảo Toàn (Bảo Lạc) đã vớt được thêm 1 thi thể nạn nhân. Đến nay, tại điểm Khuổi Ngọa đã tìm thấy 15 thi thể nạn nhân.

Các phương tiện máy móc đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Đến thời điểm này, đã tìm thấy 33 thi thể nạn nhân, 15 người bị thương, còn 19 người mất tích.

Tác giả: Tiến Dũng

Nguồn tin: baocaobang.vn