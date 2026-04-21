Mỹ nhân VTV thông báo nghỉ việc sau cú "đánh úp" bằng 1 đám cưới với thiếu gia, nhà chồng to như cung điện

Mai Ngọc (Nguyễn Mai Ngọc, sinh năm 1990), từng được khán giả biết đến với biệt danh “cô gái thời tiết”, “Hoa khôi VTV”,... và cũng là gương mặt mà nhiều người yêu thích.

Bắt đầu sự nghiệp truyền hình từ thời sinh viên, đến năm 2013 cô chính thức về công tác tại VTV và nhanh chóng gây ấn tượng nhờ ngoại hình ưa nhìn, giọng dẫn nhẹ nhàng cùng phong thái chuyên nghiệp. Từ năm 2019, Mai Ngọc chuyển sang dẫn các bản tin thời sự quan trọng như Việt Nam Hôm Nay trên VTV1, đồng thời tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thời trang.

Cuối năm 2024, Mai Ngọc khiến công chúng bất ngờ với màn "đánh úp" bằng đám cưới với doanh nhân Đặng Quốc Thắng. Chồng của nữ MC ít hơn vợ 2 tuổi và khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện công khai.

Không lâu sau đó, Mai Ngọc tiếp tục có thông báo mới là tạm dừng công việc ở VTV để lui về chăm sóc tổ ấm. Năm 2025, nữ MC chào đón con đầu lòng. Từ đó đến nay, Mai Ngọc chuyển về Bắc Ninh sinh sống trong cơ ngơi nhà chồng, tập trung vào vai trò làm mẹ.

Trên trang cá nhân của mình, Mai Ngọc vẫn thường xuyên cập nhật cuộc sống thường ngày. Song với những ai đã theo dõi cô từ lâu đều thấy, cuộc sống hiện tại của nữ MC có rất nhiều thay đổi, khác biệt so với trước đây.

Thời gian trước, Mai Ngọc thường dành phần lớn thời gian cho công việc. Ngoài công việc ở nhà đài, Mai Ngọc còn làm người mẫu ảnh, tham dự sự kiện và có sự nghiệp kinh doanh riêng về thời trang. Thế nhưng ở hiện tại, các công việc này gần như đều được gác lại, thay vào đó là hình ảnh xoay quanh gia đình, đặc biệt là con cái.

Một ngày của Mai Ngọc vẫn bắt đầu từ 5 - 6h sáng nhưng hiện tại, cô sẽ đưa con trai đi dạo quanh khu vực quảng trường phía trước nhà. Sau đó, Mai Ngọc sẽ về cho con ăn uống, nghỉ ngơi, dạy học rồi chơi cùng con. Buổi chiều, cô vẫn có những khoảng thời gian dành cho riêng mình để tập luyện thể dục, đi cà phê với bạn bè,... Ngoài ra, khi có sự kiện, Mai Ngọc vẫn từ Bắc Ninh lên Hà Nội để tham dự. Hoàn tất công việc lại quay trở về nhà với con.

Nhìn chung, cuộc sống của “mẹ bỉm” Mai Ngọc hiện tại vừa bận rộn nhưng cũng vẫn chill chill, cân bằng giữa những lịch trình dày đặc. Đặc biệt, cô cũng luôn nhận nhiều lời khen rằng dù trước đây hay hiện tại, sắc vóc của Mai Ngọc vẫn “đỉnh chóp”, không có gì thay đổi. Nữ MC vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, thanh lịch, dịu dàng, nhan sắc hay vóc dáng cũng ngày càng thăng hạng, cuốn hút.

Không những thế, nhiều người cũng dành nhiều sự ngưỡng mộ cho cuộc sống hôn nhân hiện tại của Mai Ngọc. Dù rất hiếm hoi cho chồng “lên sóng” cùng trên MXH nhưng Mai Ngọc vẫn luôn biết cách thể hiện sự hạnh phúc, ngọt ngào của mình.

Bên cạnh đó, cơ ngơi nhà chồng mà cô đang sinh sống cũng không ít lần khiến cư dân mạng phải trầm trồ. Không gian rộng rãi, bề thế và view nhìn thẳng ra quảng trường rộng lớn tạo nên khung cảnh khá bình yên.

Được biết, chồng của Mai Ngọc hiện đang tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình tại quê nhà. Ngoài hệ thống nhà hàng, quán cà phê và trung tâm tiệc cưới, gia đình chồng Mai Ngọc còn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đang triển khai một khu đô thị lớn ở Bắc Ninh. Nữ MC cũng từng chia sẻ về các dự án kinh doanh của gia đình chồng cũng như góp phần hỗ trợ trong công việc.

