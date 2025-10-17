Nhậu say, chọc ghẹo khiếm nhã với phụ nữ bị chém đứt bàn tay

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 17-10, thông tin từ Công an xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông đang ngồi ăn hủ tiếu gõ bị chém nhiều nhát vào người và đứt lìa bàn tay trái.

Theo thông tin ban đầu, lúc 20h ngày 16-10, ông Phạm Thành Công (40 tuổi, ngụ xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) sau khi đã nhậu say đi đến phòng trọ của chị Yến (35 tuổi, quê tỉnh An Giang) để nói chuyện.

Tại đây ông Công trêu ghẹo và có lời nói khiếm nhã với chị Yến. Sau đó chị Yến gọi điện cho chồng là ông Em (33 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để kể lại vụ việc. Tức giận, ông Em mang một con dao đi tìm ông Công để "hỏi chuyện". Khi đến xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp thì nhìn thấy ông Công đang ngồi ăn hủ tiếu gõ ven đường.

Hai ông Em và Công xảy ra cự cãi, dẫn đến ông Em dùng dao chém nhiều nhát vào người làm đứt lìa bàn tay trái của ông Công, gây thương tích nặng. Sau đó ông Em rời khỏi hiện trường và bị công an bắt giữ sau đó.

Ông Công được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Tác giả: Hoài Thương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ