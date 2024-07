Thanh niên bất ngờ bị cột điện đổ trúng người, camera ghi lại khoảnh khắc thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h40 phút chiều 28/07, anh N.V.Đ, sinh năm 1979 (ở thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội) cùng một số lao động khác có tới làm việc tại Cụm công nghiệp trên địa bàn xã.

Trong lúc cùng tham gia lao động ngoài sân của một nhà xưởng, anh N.V.Đ bất ngờ bị cột điện đổ trúng người. Ít giây sau khi gặp tai nạn, nạn nhân nằm gục xuống đất rồi tử vong.

Diễn biến sự việc đã được camera an ninh gần khu vực trên ghi lại.

Your browser does not support the video tag.

Camera ghi lại khoảnh khắc thanh niên bị cột điện đổ trúng người

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Oai cho biết, trước đó, một lao động khác đã cưa cây trong khu vực sân, dẫn tới việc cây đổ vào dây điện, rồi néo đổ cột điện. Đây là nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực phối hợp với công an xã tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn