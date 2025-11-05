Thanh Hóa: Nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn đ.á.n.h đã t.ử v.o.n.g

Như chúng tôi đã đưa tin, trước đó, khoảng 8h50 đến 8h55 sáng ngày 31/10, trong giờ ra chơi tiết 2, tại phòng học E302 (tầng 3), khi em Nguyễn Trọng Anh Tuấn (trú tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá), học sinh lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp (lớp 10 hệ Giáo dục thường xuyên), đang ngồi xem điện thoại trong lớp thì bất ngờ bị một nhóm học sinh lớp 11 học ở tầng 2 cùng tòa nhà xông vào hành hung. Sau khi xảy ra xô xát, nhóm học sinh này nhanh chóng rời khỏi lớp.

Sau mấy ngày bệnh viện trả về, học sinh Nguyễn Trọng Anh Tuấn đã tử vong.

Sau khi sơ cứu tại trường, nam sinh được chuyển lên Bệnh viện An Việt (xã Triệu Sơn) cấp cứu, rồi tiếp tục chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, sau một ngày điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiên lượng tình trạng sức khỏe của em Tuấn rất xấu và khuyến nghị gia đình đưa về nhà vào chiều 1/11/2025.

Nhận tin báo, Công an xã Triệu Sơn đã khẩn trương vào cuộc điều trra, kết quả ban đầu xác định có 4 học sinh lớp 11 liên quan đến hành vi hành hung em Tuấn. Hiện cơ quan Công an đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ của nhóm học sinh gây ra vụ việc.

Cách đây không lâu, ngày 17/10, một học sinh lớp 12 ở Trường THPT Đặng Thai Mai, tỉnh Thanh Hoá đánh bạn, nhưng bị bạn dùng dao đâm tử vong... Trước đó, tháng 10/2024, can ngăn nhóm bạn đánh nhau, 1 nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2, Thanh Hoá bị bạn đánh tổn hại sức khoẻ 23%, đến giờ vẫn chưa thể hồi phục.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân