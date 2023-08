Tháng cô hồn sắp đến, nếu trong nhà có 5 thứ này thì nên vứt đi ngay để tránh xui xẻo

Tháng 7 âm lịch hay còn được gọi là tháng cô hồn. Theo quan niệm dân gian, đây là tháng dễ gặp xui xẻo. Do đó, người ta có kiêng kỵ một số điều để tránh gặp chuyện không hay trong tháng cô hồn.

Một số người tin rằng trước tháng cô hồn, nên bỏ đi một số đồ vật không may mắn để tránh rước thêm xui xẻo.

Đồng hồ hỏng



Theo quan niệm phong thủy, nên hạn chế giữ những món đồ hư hỏng trong nhà, nhất là đồng hồ. Đồng hồ là vật tượng trưng cho thời gian. Đồng hồ ngừng chạy mang ý nghĩa của sự mất mát, không may mắn. Do đó, nếu đồng hồ không chạy, bạn nên thay pin hoặc đem đi sửa chữa.

Hoa khô, cây héo



Theo quan niệm từ xa xưa, những loại hoa khô, cây héo mang theo nguồn năng lượng xấu, trì trệ đến cho ngôi nhà. Trong khi tháng cô hồn đang đến gần, gia chủ nên dọn nhà và có thể bỏ đi những loại hoa đã khô héo, những cây không còn sức sống. Có thể trồng thêm một số chậu cây phong thủy mới mang đến tài lộc cho gia đình. Lưu ý, trong quá trình trồng phải chăm sóc cây không để cây khô héo kẻo mang thêm xui xẻo vào nhà.

Ví rách



Theo quan niệm phong thủy, một chiếc ví rách sẽ làm tài lộc, tiền của bị thất bát, khiến chủ nhân càng ngày càng nghèo. Trước tháng cô hồn, nếu chiếc ví của bạn đã quá cũ và bị rách, tốt nhất nên thay một chiếc ví mới. Có thể lựa chọn ví có màu hợp mệnh để tăng khả năng hút tài lộc.

Cốc, chén, bát, đĩa vỡ



Theo quan niệm của người xưa, bát đĩa tượng trưng cho sự thịnh vượng, giàu có của một gia đình. Bát đĩa cốc chén vỡ được coi là điềm báo xui xẻo. Chính vì vậy, khi cốc chén vỡ, gia chủ nên nhanh chóng đem bỏ chúng đi thay vì giữ trong nhà.

Cây cảnh có gai

Những loại cây có gai sắc nhọn thường không được ưa chuộng để làm cây cảnh bày trong nhà hay bày trên bàn làm việc. Theo quan niệm phong thủy, những chiếc gai nhọn mang đến nguồn năng lượng tiêu cực, kém may mắn cho gia chủ. Do đó, gia chủ không nên để chúng trong nhà, có thể thay thế những cây có gai bằng các loại cây có ý nghĩa phong thủy tốt để mang lại may mắn cho gia đình.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nguồn tin: giaitri.thoibaovhnt.com.vn