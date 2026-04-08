Thái Lan triệt phá vụ vận chuyển 1,6 tấn ma túy đội lốt bắp cải

Thái Lan thu giữ 900kg ketamine và 700kg ma túy đá ngụy trang bằng bắp cải. Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Vụ việc xảy ra tại tỉnh Ayutthaya, miền Trung Thái Lan, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một phương tiện dừng tại trạm xăng. Qua khám xét, cảnh sát phát hiện số lượng lớn ma túy được đóng thành nhiều kiện, giấu phía dưới các túi rau nhằm qua mặt cơ quan kiểm soát.

Tang vật thu giữ gồm khoảng 900kg ketamine và 700kg ma túy đá. Tài xế, một người đàn ông 39 tuổi, đã bị bắt giữ tại chỗ. Bước đầu, nghi phạm khai nhận được thuê vận chuyển lô hàng với tiền công khoảng 100.000 baht (tương đương 3.000 USD).

Cảnh sát nghi ngờ số ma túy này có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng không nêu cụ thể. Được biết, tại Thái Lan, tội buôn bán ma túy chịu khung hình phạt tối đa từ 15 năm tù đến tù chung thân.

Theo đánh giá của giới chức, đây là một trong những vụ thu giữ ma túy có quy mô lớn, cho thấy Thái Lan vẫn được coi là điểm trung chuyển trong các tuyến buôn lậu ma túy xuyên quốc gia.

Báo cáo từ Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho thấy, trong năm 2024, khu vực Đông và Đông Nam Á thu giữ lượng ma túy đá kỷ lục 236 tấn, tăng 24% so với năm trước đó.

Tác giả: Kim Ngọc

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân