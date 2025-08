Tập đoàn FPT tổ chức lễ tang ông Hoàng Nam Tiến

Ngày 2-8, thông tin từ Tập đoàn FPT cho biết để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và tiễn đưa ông Hoàng Nam Tiến - thành viên Hội đồng Sáng lập Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT - về nơi an nghỉ cuối cùng, FPT trang trọng tổ chức tang lễ với nghi thức cấp tập đoàn.

Chi tiết lễ viếng ông Hoàng Nam Tiến

Theo đó, lễ viếng ông Hoàng Nam Tiến sẽ được tổ chức từ 9 giờ đến 10 giờ 30 ngày 4-8 tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Cùng ngày, Tập đoàn FPT cũng tổ chức lễ tưởng niệm ông Hoàng Nam Tiến tại Văn phòng FPT Hòa Lạc (Hà Nội), FPT Đà Nẵng, FPT TP HCM, FPT Nhật Bản (Tokyo).

Tại quê nhà Nghệ An, lễ viếng ông Hoàng Nam Tiến diễn ra từ 10 giờ – 14 giờ ngày 6-8 ở xã Trung Lộc; lễ an táng được tổ chức vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày tại Nghĩa trang xã Nghi Thuận (cũ).

Ông Hoàng Nam Tiến Nguồn: FPT Telecom

Ông Hoàng Nam Tiến (SN 1969) là một trong những lãnh đạo kỳ cựu của Tập đoàn FPT. Gia nhập FPT từ năm 1993, ông đã có hơn 30 năm gắn bó với tập đoàn và từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng. Giai đoạn từ năm 2012-2020, ông giữ chức Chủ tịch FPT Software.

Thời điểm đó, FPT Software đạt tốc độ tăng trưởng trung bình trên 30%, trở thành một trong 500 công ty phần mềm lớn nhất trên thế giới.

Từ tháng 3-2020, ông chuyển sang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch FPT Telecom, giúp doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn do đại dịch COVID-19 và đạt được những bước tiến vượt bậc cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Rời FPT Telecom, năm 2023, ông nhận nhiệm vụ mới là Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT.

Con gái ông Hoàng Nam Tiến gửi thư cho cha

Ngay sau thông tin ông Hoàng Nam Tiến qua đời, tài khoản mạng xã hội của con gái ông là Hoàng Như Hải đã đăng tải một bức thư dài gửi tới người cha đã khuất, khiến người đọc không khỏi xúc động.

Ba à, con về thăm ba này.... Sao ba không đợi con về...

Ba không phải người hoàn hảo, cũng không phải lúc nào cũng là vị lãnh đạo hay idol mà mọi người nhìn thấy. Với tôi, ba chỉ đơn giản là người bạn thân mà tôi có từ khi sinh ra. Ba quyết đoán trong công việc nhưng lại khá mềm mỏng trong chuyện tình cảm. Ba có thể không hoàn hảo, có thể đã có lỗi với nhiều người, nhưng nếu có thể chọn thì tôi vẫn sẽ luôn chọn làm con của ba.

Ở thế hệ của tôi, đứa nào cũng nghe bố mẹ kêu phải học giỏi, phải đạt thành tích cao, hay gọi cho đơn giản là "phải làm bố thiên hạ". Nhưng ba lại bảo tôi chỉ cần con vui vẻ, sống không thẹn với bản thân là được.

Ba là người đầu tiên cho tôi biết thích đọc truyện tranh là không sai, đi học không được 10 điểm thì cũng không chết được... Nhưng có lẽ thứ quan trọng nhất tôi học từ ba là chỉ tôn trọng những người đáng được tôn trọng ("Respect is earned, not given"). Điều này xây dựng và ảnh hưởng lớn đến không chỉ tính cách mà cũng là cách sống trong nhiều năm qua của tôi...

... Cuộc sống có lúc lên lúc xuống. Không phải lúc nào ba cũng luôn ở đỉnh cao như người ngoài nhìn vào. Nhưng tôi không nghĩ ba hối hận vì cuối cùng ba sống không thẹn với bản thân là được.

Lần này về, tôi đưa ba đi đoạn cuối. Đưa ba về với ông bà, về Nghệ An nơi ba luôn hướng tới. Tôi không tin luận hồi cũng chẳng tin thần phật. Nhưng nếu có được lần nữa, tôi vẫn muốn phiền ba phải nuôi đứa con này...

Tác giả: Trường Thịnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động