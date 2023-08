TAND Hà Nội trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ ông Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng

Your browser does not support the video tag.

Xây cả tòa nhà trái phép: ‘Đại gia’ Lê Thanh Thản hầu toà

Trưa 10/8, sau hơn nửa giờ xét hỏi ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes) và một số bị hại tại phiên xử vụ lừa dối khách hàng, HĐXX TAND Hà Nội bất ngờ tuyên bố trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

"Do một số vấn đề chưa thể làm rõ được tại tòa, HĐXX đề nghị điều tra bổ sung", chủ tọa cho biết và đề nghị những người liên quan tiếp tục cung cấp chứng cứ cho cơ quan tố tụng để phục vụ quá trình điều tra bổ sung.

Trước đó, tại phiên xét xử, chủ tọa thẩm vấn một số bị hại. Chị Đinh Thị N (ở tòa CT6C) kể lại khi lên văn phòng giao dịch để ký hợp đồng, chị được giới thiệu về tòa nhà. Về pháp lý, lúc đó chủ đầu tư nói và ghi trong hợp đồng là khi bàn giao nhà xong, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên, khi người dân đi đề nghị cấp sổ, thì Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lại trả lời rằng, do tòa nhà xây dựng sai phạm nên không được cấp sổ.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại toà.

"Tôi thấy bị cáo đã gây ra cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Mua nhà hơn 10 năm mà không được xác nhận quyền sở hữu tài sản, chúng tôi không thể đăng ký hộ khẩu, làm khai sinh cho con cái", chị N. trình bày.

Cũng theo nữ bị hại, từ năm 2011 đến nay, họ không thể mua căn hộ khác để đảm bảo cuộc sống. Cư dân còn bỏ công sức ra để đi đòi quyền lợi trong suốt 10 năm qua mà không có kết quả, đó chính là thiệt hại.

"Tôi đề nghị HĐXX xem xét giải quyết vấn đề dân sự ngay trong phiên tòa này, không tách ra vụ việc khác để chúng tôi không phải đi khiếu kiện thêm một lần nữa", chị N. kiến nghị và đề nghị được bồi thường theo giá trị căn hộ thực tế hiện tại.

Trường hợp các yêu cầu của bị hại không được phía bị cáo giải quyết, chị N. mong tòa sơ thẩm xem xét tình tiết tăng nặng đối với bị cáo.

Về phần mình, chị N. muốn được bồi thường theo giá trị căn hộ mà thị trường khu vực đó quy định hiện tại, tức khoảng hơn 25 triệu đồng/m2. Ngoài ra, bị hại còn đề nghị bồi thường chi phí làm nội thất và tổn thất tinh thần.

Khác với chị N., một cư dân đề nghị bị cáo bồi thường ở mức giá khác cao hơn, 34 triệu đồng/m2. Người này cho rằng tòa CT6C ở vị trí thuộc quận Hà Đông, đẹp hơn các tòa khác, nên phải bồi thường mức giá cao hơn.

Còn một người mua lại nhà tại CT6C cho biết, năm 2017, ông ta mua lại căn hộ tại CT6C Kiến Hưng với giá hơn một tỷ đồng. Tại tòa, bị hại này đề nghị bị cáo bồi thường số tiền ông đã nhận chuyển nhượng nhà.

Trước những đề nghị trên, chủ tọa đề nghị ông Thản nêu quan điểm. Đứng trước tòa, vị "đại gia điếu cày" hứa hẹn sẽ tiếp tục thỏa thuận, đàm phán với cư dân mức bồi thường hợp tình, hợp lý.

