Tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa là ai?

Ngày 29-1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Đỗ Đức Quế, tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, ngày 28-1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong đã có thông báo tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đối với ông Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD-ĐT.

Cũng trong ngày 28-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Tạ Hồng Lựu, quyền Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Như vậy, sau gần 1 năm khuyết vị trí giám đốc sở, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã chính thức có giám đốc sau khi giám đốc tiền nhiệm chuyển công tác.

Ông Đỗ Đức Quế sinh năm 1981, quê quán tỉnh Phú Thọ. Ông là Tiến sĩ chuyên ngành sinh học. Ông Đỗ Đức Quế có nhiều năm công tác tại Trường THPT Hạ Hòa; Trường THPT Thạch Kiệt và Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ. Sau đó, ông được luân chuyển về Bộ GD-ĐT, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học. Đến tháng 3-2025, sau sắp xếp, ông Đỗ Đức Quế giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động