Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình lần đầu giải trình về sử dụng viên chức theo vị trí việc làm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 13-11, sau khi nghe Quốc hội thảo luận tại hội trường, tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình lần đầu tiên giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm về dự án Luật Viên chức (sửa đổi).

Một trong những nội dung các đại biểu quan tâm phát biểu là vấn đề đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng viên chức theo vị trí việc làm.

Theo ông Bình, đây là nội dung trung tâm để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác liên quan đến đội ngũ viên chức.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ Nội vụ sẽ rà soát các điều khoản quy định về căn cứ tuyển dụng; nguyên tắc tuyển dụng; phương thức tuyển dụng và các nội dung quy định về vị trí việc làm tại dự luật.

Ông Bình cho hay riêng về nội dung thẩm quyền tuyển dụng viên chức, tại kỳ họp này, Chính phủ cũng trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong đó có quy định thẩm quyền tuyển dụng đối với viên chức là nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; đồng thời quy định trường hợp có sự khác nhau về cùng một nội dung giữa nghị quyết này với luật thì áp dụng quy định của nghị quyết này.

Do đó về các quy định đặc thù đối với nhà giáo sẽ được thực hiện theo quy định tại nghị quyết này. Đối với các nội dung khác, Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan rà soát, bảo đảm sự thống nhất giữa dự luật với các quy định của các luật quản lý viên chức chuyên ngành.

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng giải trình thêm về vấn đề cho phép viên chức ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ thực hiện hoạt động nghề nghiệp với cơ quan, tổ chức khác ngoài đơn vị sự nghiệp đang công tác.

Theo ông Bình, ý kiến của các đại biểu Quốc hội thống nhất cao với chủ trương cho phép viên chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để tạo cơ chế liên thông nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư; đồng thời tạo điều kiện để viên chức tăng thu nhập chính đáng từ sức lao động của mình.

Bên cạnh đó, các vị đại biểu Quốc hội cũng quan tâm việc viên chức trước hết phải bảo đảm thực hiện tốt và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, có cơ chế cụ thể để tránh xung đột lợi ích, tránh lợi dụng chính sách làm ảnh hưởng đến tính minh bạch và ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị nơi công tác.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Bộ Nội vụ sẽ rà soát, chỉnh lý bảo đảm nguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho viên chức trong hoạt động nghề nghiệp nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm tính minh bạch, không để tình trạng xung đột lợi ích và trục lợi chính sách.

Ngoài ra một số ý kiến của đại biểu Quốc hội quan tâm đến phương thức đánh giá, bảo đảm đánh giá phải thực chất trên nguyên tắc gắn với sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ; định lượng, khách quan, đa chiều.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho hay Bộ Nội vụ sẽ rà soát, chỉnh lý để quy định nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá bảo đảm thường xuyên, liên tục, đa chiều dựa trên kết quả, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công và sự hài lòng của người dân; ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức bảo đảm công khai, minh bạch trong đánh giá, quản lý và phát triển đội ngũ viên chức.

Đề xuất thôi việc do sắp xếp bộ máy được hưởng trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương Phát biểu thảo luận trước đó, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (TP.HCM) cho rằng thực tế, tiêu chí đánh giá viên chức sau sắp xếp bộ máy nhiều khi chưa công bằng, còn nặng về định tính, cảm tính. "Có những viên chức bị đánh giá thấp chỉ vì thay đổi đơn vị, chưa kịp thích ứng môi trường mới" - bà nói và kiến nghị bổ sung quy định trong năm đầu tiên sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị, kết quả đánh giá viên chức cần xem xét yếu tố thay đổi môi trường công tác, không xếp loại 'không hoàn thành nhiệm vụ' nếu nguyên nhân khách quan do tổ chức. Bà Trân cho rằng điều này vừa bảo vệ người lao động công, vừa thể hiện tính nhân văn của luật, khuyến khích viên chức vượt qua khó khăn để thích ứng. Ngoài ra nữ đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định: Viên chức bị ảnh hưởng bởi việc tổ chức lại đơn vị hoặc thay đổi vị trí việc làm được quyền tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyển đổi nghề nghiệp, kỹ năng số, quản lý dự án… và được tính thời gian đào tạo là thời gian công tác liên tục. Liên quan đến quy định về thôi việc, nghỉ hưu của viên chức, nữ đại biểu cho rằng dự thảo hiện chỉ nêu chung về các trường hợp thôi việc, nghỉ hưu, chưa phân biệt rõ giữa "thôi việc chủ động" và "thôi việc do tổ chức sắp xếp". "Cần có quy định rõ hơn để hỗ trợ họ ổn định cuộc sống và giảm rủi ro cho xã hội" - bà Trân đề nghị bổ sung quy định viên chức thôi việc do sắp xếp tổ chức, sáp nhập đơn vị hành chính được hưởng trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương, đồng thời được ưu tiên giới thiệu công việc trong hệ thống công lập hoặc khu vực chuyển tiếp. Theo bà, đây là chính sách cần thiết để đảm bảo ổn định xã hội, giảm áp lực thất nghiệp, đặc biệt với viên chức trung niên đang phải lo cho gia đình, con cái học hành, cũng thể hiện tinh thần không bỏ rơi viên chức, coi họ là đối tác đồng hành chứ không phải là người bị bỏ lại phía sau.

Tác giả: Tiến Long - Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ