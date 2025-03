Tạm giữ nhóm đối tượng xông vào nhà chém người gây phẫn nộ dư luận

Ngày 23-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng tham gia vụ ẩu đả xảy ra tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc khiến một người bị thương nặng.

Vào tối 15-3, xuất phát từ mâu thuẫn giữa một nhóm thanh niên người địa phương với anh T. (ngụ ấp Gia Hoà, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc). Sau đó nhóm đối tượng này đã mang theo dao, mã tấu xông vào nhà đuổi chém anh T.

Nhóm đối tượng cầm hung khí tấn công anh T. gây thương tích

Sau vài phút ẩu đả gây thương tích cho anh T. các đối tượng này còn quay sang đập phá đồ đạc trong khu vực nhà anh T.

Anh T. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh để cấp cứu. Toàn bộ vụ việc trên được camera ghi lại. Đoạn clip này sau đó được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc cho nhiều người dân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Trường đã trích xuất hệ thống camera an ninh quanh khu vực đó để điều tra. Cùng với sự phối hợp và hỗ trợ của lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh, lực lượng công an đã xác minh và tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng liên quan.

Hiện cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xác minh điều tra nhóm đối tượng trên về hành vi giết người.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động