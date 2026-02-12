Tạm giữ người đàn ông mang 2 con dao đến trụ sở công an chửi bới, đe dọa

Hình ảnh Chu Văn Lộc cầm dao tại sảnh trụ sở công an phường - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngày 12-2, Công an phường Tân Tiến (tỉnh Bắc Ninh) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Chu Văn Lộc (29 tuổi, trú tổ dân phố Hấn, phường Tân Tiến) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó khoảng 23h45 ngày 10-2-2026, sau khi uống rượu tại nhà, Lộc mang theo 2 con dao giấu trong túi quần, đến trụ sở Công an phường Tân Tiến.

Tại đây, Lộc trèo qua cổng vào sân trụ sở chửi bới, xúc phạm và đe dọa lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Sau đó lực lượng Công an phường phối hợp cùng gia đình đã vận động Lộc giao nộp hung khí, khống chế, đưa về làm việc.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tác giả: Thu Hương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ