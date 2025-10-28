Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Pháp luật

Tạm giữ 6 thanh niên môi giới, mua dâm thiếu nữ 15 tuổi

Một nhóm thanh niên trú ở các xã thuộc huyện Lâm Hà cũ (Lâm Đồng) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ các hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi, mua dâm, môi giới mại dâm…

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhóm đối tượng bị tạm giữ gồm: N.L.O (SN 2001, xã Tân Hà Lâm Hà), N.V.M (SN 1987, xã Phúc Thọ Lâm Hà), P.T.M (SN 1997, xã Phúc Thọ Lâm Hà), N.V.T (SN 1981), T.V.S (SN 1989) và Đ.V.C (SN 1990), cùng trú tại xã Tân Hà Lâm Hà.

Theo điều tra ban đầu, do nhu cầu cần tìm việc làm, em B.N.X.M (SN 2010) đã liên hệ với N.L.O. qua điện thoại, đối tượng này đã rủ rê em M vào quán karaoke trên địa bàn xã Tân Hà Lâm Hà để thực hiện hành vi đồi trụy.

Nhóm đối tượng bị Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ.

Không dừng lại, từ ngày 21 đến 26/10, O đã môi giới cho những đối tượng trên thực hiện hành vi mua dâm em M. Mỗi lần, O thỏa thuận với khách giá 500.000 đồng/lượt. Toàn bộ số tiền được đối tượng này giữ và thỏa thuận sẽ chia 50% cho em M.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, O đã một lần thực hiện hành vi giao cấu với em M.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ nhóm đối tượng trên để củng cố hồ sơ, điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, mua dâm người dưới 18 tuổi, môi giới mại dâm và chứa mại dâm.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: tạm giữ ,thiếu nữ 15 tuổi ,mua dâm ,môi giới ,thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP