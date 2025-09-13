Tạm dừng công tác quy hoạch và bổ nhiệm mới lãnh đạo đại học công lập

Các thành viên hội đồng trường Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) biểu quyết thông qua các đề án trong một kỳ họp hội đồng trường - Ảnh: N.Q

Ngày 12-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo có hai công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ; bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác hội đồng trường.

Động thái được thực hiện sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Một trong những nội dung quan trọng trong đó là việc "không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế)", nhằm tinh gọn bộ máy, đổi mới quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trên cơ sở đó, ngày 10-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nghị quyết số 05-NQ/ĐU, làm căn cứ để triển khai thực hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của bộ kể từ ngày 12-9.

Nhằm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các cấp trong phạm vi quyền hạn của mình, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc như sau:

Hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có) hết nhiệm kỳ thì tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng dẫn mới. Trường hợp chủ tịch hội đồng trường hết tuổi quản lý thì phó chủ tịch (nếu có) điều hành hội đồng trường, hoặc hội đồng trường bầu người điều hành nếu không có phó chủ tịch hội đồng trường.

Tạm dừng công tác quy hoạch đối với chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có).

Tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với các chức vụ giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cho đến khi có hướng dẫn mới (không áp dụng đối với công tác bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ).

Tác giả: Trần Huỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn