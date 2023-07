Bắt giữ 5 đối tượng dùng hung khí cướp xe máy tại chân cầu Khuể

Các đối tượng, tang vật và vũ khí gây án.

Trước đó, khoảng 14h ngày 17/7, Công an huyện Tiên Lãng tiếp nhận đơn trình báo của anh Đ.T.H (SN 2007, trú tại Nông trường Quý Cao, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng) về việc bị nhóm đối tượng dùng tuýp sắt có gắn dao bầu, cướp xe máy BKS 15H1 - 308.07 tại khu vực chân cầu Khuể, thuộc Khu 6 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an huyện Tiên Lãng đã khẩn trương huy động lực lượng điều tra, làm rõ.

Đến 17h30 cùng ngày, cơ quan Công an đã xác định và bắt được 5 đối tượng gây án gồm: Nguyễn Quốc Việt (SN 2004, trú xã Chiến Thắng); Phạm Huy Thịnh (SN 2005); Phan Bảo Anh (SN 2008); Nguyễn Văn Mạnh (SN 2006) và Nguyễn Văn Đạt (SN 2004), cả 4 đều trú cùng xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng.

Qua điều tra ban đầu xác định: Khoảng 14h30 ngày 17/7, Thịnh lên mạng xã hội Facebook thấy thông tin đăng bán xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu đen, BKS 15H1 - 308.07 của anh Đ.T.H nên nảy sinh ý định cướp tài sản của anh này.

Thịnh rủ Việt, Mạnh, Đạt, Bảo Anh đi cùng. Cả nhóm đi sang huyện Tiên Lãng bàn bạc giả vờ hỏi mua, sau đó đánh anh Đ.T.H để chiếm đoạt chiếc xe. Đến 16h cùng ngày, Thịnh hẹn, gặp trực tiếp anh Đ.T.H cùng 2 bạn tại khu vực chân cầu Khuể, thuộc thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng. Thịnh nói chuyện với nhóm của anh Đ.T.H được khoảng 2 phút thì Mạnh điều khiển xe máy chở Bảo Anh đến cầm giáo chọc đe dọa khiến nhóm anh Đ.T.H hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi chiếm đoạt được chiếc xe, nhóm đối tượng mang về nhà của Thịnh cất giấu.

Hiện, Công an huyện Tiên Lãng đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố điều tra, thụ lý.

