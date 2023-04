Xuyên đêm truy bắt nóng nhóm đối tượng dùng súng… nhựa cướp xe máy

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) chiều 23/4 cho biết, sau hơn 8 giờ ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng xuyên đêm, tổ công tác phối hợp giữa Công an huyện Tây Hòa và Công an thị trấn Phú Thứ đã bắt giữ 3 nghi can trong một nhóm cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thành Luân. Ảnh: H.T

Trước đó vào khoảng 0h05’ sáng 23/4, trong lúc anh Võ Thành Tài (trú ở thôn Phước Thành Đông, xã Hòa Phong) điển khiển xe máy tay ga nhãn hiệu Vision màu vàng nâu BKS 78F1-410.09 chở người bạn là Nguyễn Đình Thiên (trú ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1) ngược Quốc lộ 29 lên tới địa phận thôn Mỹ Thạnh Tây, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa thì dừng lại bên đường.

Khi Tài và Thiên vừa bước xuống xe để đi vệ sinh, bất ngờ từ phía sau có hai nam thanh niên và một cô gái cùng đi trên xe máy kiểu dáng Sirius tấp vội vào lề đường. Một trong hai nam thanh niên cầm khẩu súng ngắn trên tay hướng nòng về phía Tài và Thiên.

Bị đe dọa tính mạng trong đêm tối nên Tài và Thiên hoảng sợ tháo chạy để lánh nạn, trong khi 3 đối tượng lạ mặt ngang nhiên cướp đoạt chiếc xe máy 78F1-410.09, chạy về hướng đông Quốc lộ 29.

Dù là thanh niên vùng nông thôn nhưng một đối tượng trong nhóm cướp xăm trổ kín lưng. Ảnh: H.T

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Công an xã Hòa Phong vào lúc 1h10’ sáng cùng ngày, Công an huyện Tây Hòa khẩn trương xác minh, thu thập thông tin về đặc điểm nhận dạng nhóm nghi can cùng với phương tiện, tang vật có liên quan, đồng thời phân công hai mũi trinh sát hình sự phối hợp Công an thị trấn Phú Thứ và Công an một số xã có tuyến giao thông kết nối với địa bàn xảy ra vụ cướp, triển khai các biện pháp nghiệp vụ ráo riết truy nóng xuyên đêm.

Khẩu súng bằng nhựa mà nhóm cướp sử dụng đe dọa nạn nhân. Ảnh: H.T

Cẩn trọng rà soát các tiệm cầm đồ, mua bán xe máy cũ và nhà nghỉ, khách sạn ở trung tâm phố huyện Tây Hòa, đến 9h30’ sáng 23/4, tổ công tác phối hợp giữa Công an thị trấn Phú Thứ và Đội Cảnh sát hình sự – kinh tế – ma túy Công an huyện Tây Hòa đã phát hiện nhóm nghi can đang lưu trú tại phòng 101 Nhà nghỉ Mỹ Hiền ở khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu ba đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Thành Luân (SN 2002), Lê Thanh Tú (SN 2007) cùng trú ở thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa và Nguyễn Lê Ái Sang (SN 2002, trú ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa) cùng khai nhận đã gây ra vụ cướp tài sản nêu trên.

Khám xét khẩn cấp tại nơi 3 đối tượng đang lưu trú, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa thu giữ chiếc xe máy 78F1-385.53 là phương tiện nhóm này sử dụng đi gây án cùng chiếc xe máy 78F1-410.09 là tang vật cướp đoạt được và 1 khẩu súng ngắn có khắc số và chữ NO: 289 Made in China trên nòng, nhưng qua kiểm tra đó chỉ là… đồ chơi bằng nhựa, nhưng Nguyễn Thành Luân mang theo làm công cụ đe dọa để cướp đoạt tài sản.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn