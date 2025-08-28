Tài xế xe cấp cứu thu 21 triệu đồng cho quãng đường 200km, bệnh viện tạm đình chỉ 3 người

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 - Ảnh: THÀNH CÔNG

Theo một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa có báo cáo ban đầu về phản ánh liên quan đến tài xế xe cấp cứu thu 21 triệu đồng cho quãng đường 200km.

Sở Y tế yêu cầu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khẩn trương kiểm tra, xác minh ý kiến phản ánh của công dân, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định hiện hành.

Bệnh viện có trách nhiệm báo cáo và gửi về sở chậm nhất ngày 28-8.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã quyết định tạm đình chỉ công tác 3 người gồm bà Nguyễn Thị Thìu - viên chức thuộc khoa hồi sức tích cực - chống độc (điều dưỡng trưởng kíp trực), ông Vũ Văn Giáp - phòng hành chính quản trị (nhân viên lái xe chở người bệnh) và ông Nguyễn Văn Thắng - khoa hồi sức tích cực - chống độc (điều dưỡng hộ tống người bệnh).

Ba cá nhân bị tạm đình chỉ nhằm phục vụ xác minh phản ánh của công dân về việc xe cứu thương chở người bệnh từ Bắc Ninh về Thái Nguyên (khoảng 200km), rồi thu 21 triệu đồng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cũng cử cán bộ trực tiếp đến làm việc với gia đình người bệnh, tổ chức họp với các khoa, phòng liên quan và yêu cầu các cá nhân tường trình.

Các xe cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 - Ảnh: THÀNH CÔNG

Trước đó trên mạng xã hội, chị A.T. (trú Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên) cho hay ngày 15-8, bố chị là ông V.T. (lao động tự do) bất ngờ đổ bệnh, rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang (nay là Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1).

Sau 4 ngày điều trị ở bệnh viện, sức khỏe của ông T. không có tiến triển nên gia đình làm cam kết đưa ông về nhà và nhờ bệnh viện, bác sĩ của khoa cho xe cấp cứu đưa về.

"Khi lái xe đưa về đến trên nhà là anh gì đó, gia đình chưa kịp hỏi tên chỉ hỏi là từ Bắc Giang về nhà hết bao nhiêu tiền, lái xe có hỏi là mấy km thì gia đình báo khoảng 180-200km, anh lái xe nói đến đấy hãy tính theo km, không lấy hơn đâu mà sợ", bài đăng nêu.

Trưa 19-8, xe cấp cứu chở bố chị T. xuất phát từ Bắc Ninh đi Thái Nguyên, quãng đường khoảng 200km. Khi về đến nơi, tài xế thu chi phí cả chuyến là 21 triệu đồng, trong đó 4 triệu là tiền bác sĩ đi kèm.

Sau khi chia sẻ bài viết lên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bất bình và cho rằng số tiền trên rất vô lý. Sau đó, chính chị T. đã đăng tải thông tin tài xế xe cấp cứu đã chủ động liên hệ với gia đình và hoàn trả 16 triệu đồng.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ