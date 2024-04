Tài tử Ma Dong Seok (Train To Busan) chính thức tổ chức hôn lễ với mỹ nhân nóng bỏng kém 17 tuổi

Sáng 8/4, tờ Osen đưa tin tài tử Ma Dong Seok (Train To Busan) sẽ tổ chức hôn lễ với nữ huấn luyện viên thể hình Ye Jung Hwa kém 17 tuổi vào ngày 25/5 tại Seoul. Nguồn tin cho biết thêm hôn lễ được tổ chức riêng tư, dự kiến có các thành viên trong gia đình và bạn bè của cặp đôi tới tham dự.

Ngay sau đó, đại diện của Ma Dong Seok đã lên tiếng xác nhận thông tin nam tài tử sắp làm đám cưới: "Đúng là Ma Dong Seok - Ye Jung Hwa sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 5 tới đây. Đó là 1 đám cưới riêng tư".

Ma Dong Seok - Ye Jung Hwa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ tin tức đám cưới

Ma Dong Seok - Ye Jung Hwa đã đăng ký kết hôn hồi năm 2021. Cặp đôi hoãn tổ chức đám cưới vì đại dịch COVID-19 và lịch trình bận rộn. Tài tử Train To Busan và nữ huấn luyện viên thể hình công khai hẹn hò từ năm 2016. Họ nảy sinh tình cảm dành cho đối phương vì có cùng niềm đam mê thể thao.

Ma Dong Seok sinh năm 1971, là tài tử người Mỹ gốc Hàn. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim hành động phá đảo phòng vé khắp châu Á như Train To Busan, Along With The Gods 2... Ngoài ra, tài tử họ Ma còn tham gia đóng phim siêu anh hùng Hollywood Eternals.

Trong khi đó, Ye Jung Hwa sinh năm 1988, là huấn luyện viên thể hình kiêm ngôi sao truyền hình nổi tiếng. Ye Jung Hwa được nhiều khán giả yêu thích nhờ thân hình gợi cảm, gương mặt xinh đẹp.

Ma Dong Seok trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ nhiều tác phẩm ăn khách

Ye Jung Hwa cũng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả xứ Hàn

Nguồn: Osen

Tác giả: Minh Hồng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn