Tại sao giới nhà giàu thường treo tranh “cửu ngư quần hội” ở phòng khách?

Tranh “cửu ngư quần hội” (chín con cá quây quần) không chỉ là một vật trang trí nội thất mà còn là biểu tượng văn hóa, phong thủy và tâm thức rất riêng của những người sở hữu khối tài sản lớn.

Biểu tượng của tiền tài và sự sung túc

Trong tiếng Hán, chữ “ngư” (鱼 – cá) đồng âm với “dư” (余 – dư dả). Vì thế, hình ảnh cá từ lâu đã gắn với ý niệm của cải, tiền bạc và cuộc sống đủ đầy. Treo tranh cá trong nhà, theo quan niệm truyền thống là mong muốn “niên niên hữu dư”(năm nào cũng dư giả).

Con số chín lại mang ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa phương Đông. Đây là con số lớn nhất trong dãy số đơn, tượng trưng cho sự viên mãn, quyền lực và trường tồn. Trong tư duy chịu ảnh hưởng của Chu Dịch (hay Kinh Dịch), số chín gắn với cực dương, đỉnh cao của năng lượng và vận khí. Khi kết hợp lại, “cửu ngư” được hiểu là phú quý dài lâu, tiền tài bền vững, không chỉ giàu nhất thời mà giàu qua nhiều thế hệ.

Ảnh minh hoạ

Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết tranh “cửu ngư quần hội” đều vẽ cá chép. Trong văn hóa Á Đông, cá chép gắn với tích “cá chép vượt Vũ Môn hóa rồng” biểu trưng cho ý chí, sự bền bỉ và khả năng bứt phá ngoạn mục. Với giới nhà giàu, đặc biệt là những người đi lên từ hai bàn tay trắng, hình ảnh này như một lời nhắc nhở về hành trình từ gian khó đến thành công.

Bức tranh vì thế không chỉ khoe sự sung túc hiện tại mà còn kể một câu chuyện của nỗ lực, của sự đầu tư dài hạn và niềm tin rằng thành công là kết quả của cả quá trình chứ không phải may mắn nhất thời.

Theo phong thủy, cá thuộc hành Thủy đại diện cho dòng chảy của tiền bạc và cơ hội. Phòng khách lại là nơi tụ khí của ngôi nhà, nơi đón tiếp khách khứa, đối tác, bạn bè. Treo tranh “cửu ngư quần hội” ở đây được tin là giúp kích hoạt tài vận, tạo dòng năng lượng lưu thông hài hòa, thuận lợi cho làm ăn và các mối quan hệ xã hội.

Giới nhà giàu thường rất chú trọng đến yếu tố này. Với họ, phong thủy không hẳn là mê tín mà là một dạng ngôn ngữ biểu tượng để tạo cảm giác an tâm, tự tin và kiểm soát. Khi bước vào phòng khách, bức tranh cá bơi lội thong dong, không tranh giành, không xung đột, cũng truyền đi thông điệp về sự ổn định và vững vàng của gia chủ.

Thẩm mỹ của sự giàu có kín đáo

Khác với những món đồ phô trương trực tiếp như vàng bạc hay đồ hiệu, tranh “cửu ngư quần hội” thể hiện một kiểu giàu có tinh tế. Người ngoài nhìn vào có thể thấy đẹp, thấy sang, nhưng chỉ những ai hiểu văn hóa mới đọc được hết các tầng ý nghĩa phía sau.

Ảnh minh hoạ

Một điểm thú vị khác, “cửu ngư quần hội” không vẽ cá đơn lẻ, mà là cả đàn cá quây quần. Điều này gợi đến sự sum vầy, hòa thuận và gắn kết. Trong nhiều gia đình giàu có, nơi áp lực kinh doanh và khoảng cách thế hệ luôn hiện hữu, bức tranh như một lời nhắc về giá trị cốt lõi của gia đình.

Cá bơi cùng nhau nhưng không chen lấn, không hơn thua – một hình ảnh lý tưởng mà nhiều gia chủ mong muốn áp dụng cho chính gia đình và doanh nghiệp của mình, mỗi người một vai trò, cùng hướng về mục tiêu chung.

Ở tầng sâu hơn, việc treo tranh “cửu ngư quần hội” phản ánh cách giới nhà giàu nhìn nhận cuộc sống. Họ tin vào sự chuẩn bị, vào những biểu tượng tích cực và vào việc tạo môi trường thuận lợi cho thành công. Bức tranh không làm họ giàu lên ngay lập tức nhưng giúp củng cố niềm tin, tâm thế và cảm giác kiểm soát – những yếu tố vô hình nhưng cực kỳ quan trọng trong thế giới của người nhiều tiền. Có lẽ vì thế, giữa vô vàn lựa chọn trang trí xa xỉ, “cửu ngư quần hội” vẫn giữ được vị trí bền bỉ trong phòng khách của giới thượng lưu.

Tác giả: Hà Vy

Nguồn tin: giadinhonline.vn