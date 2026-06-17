Tai nạn kinh hoàng khiến chủ nhân bản hit toàn cầu Life Goes On qua đời ở tuổi 33

Ca sĩ Oliver Tree sinh năm 1993. Ảnh: WireImage.

Mới đây, truyền thông quốc tế đưa tin nam ca sĩ Oliver Tree qua đời ở tuổi 33 sau vụ va chạm giữa 2 trực thăng tại Rio de Janeiro, Brazil.

Theo nguồn tin, Oliver Tree được xác định là 1 trong 6 nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng xảy ra mới đây tại Recreio dos Bandeirantes, thuộc khu vực phía Tây Nam của Rio de Janeiro (Brazil). Ngoài nam ca sĩ sinh năm 1993, các nạn nhân còn lại trong thảm kịch thương tâm còn có đạo diễn Lucas Vignale, Gaspar Prim (YouTuber Gaspi đến từ Argentina), nhà sản xuất âm nhạc Lucas Brito Chaves và 2 phi công Alexandre Souza - Charles Marsillac.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, 2 chiếc trực thăng đã va chạm với nhau trên không khi đang bay qua 1 bãi để xe điện. Ít nhất 20 chiếc ô tô trong bãi xe đã bốc cháy dữ dội tại hiện trường sau khi bị 2 máy bay rơi trúng. Được biết, nam ca sĩ Oliver Tree ở trên cùng chuyến bay với các hành khách Vignale, Prim, Chaves và phi công Souza. Trong khi đó, phi công Marsillac là người điều khiển và ngồi 1 mình trên chiếc trực thăng còn lại.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng.

Cảnh sát sự địa phương chia sẻ với CNN rằng, vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra và cơ quan chức năng đã yêu cầu giám định pháp y tại hiện trường.

Thông tin về sự ra đi đột ngột của Oliver Tree khiến người hâm mộ bàng hoàng, bởi nam ca sĩ vẫn hoạt động sôi nổi và vừa phát hành album Love You Madly, Hate You Badly hồi tháng 4. Trước khi gặp nạn, anh đang thực hiện chuyến lưu diễn quốc tế với nhiều điểm dừng tại châu Âu, Mỹ, Úc và châu Á.

Sinh năm 1993 tại California, Oliver Tree bắt đầu theo đuổi âm nhạc từ khi còn trẻ và dần tạo dựng tên tuổi nhờ phong cách nghệ thuật độc đáo cùng mái tóc "bát úp" đặc trưng.

Anh được đông đảo khán giả biết đến qua các ca khúc như Life Goes On, Miss You, Alien Boy, When I'm Down... Nhiều sản phẩm của nam ca sĩ đã đạt hàng tỷ lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến.

Năm 2020, Oliver Tree phát hành album phòng thu đầu tay mang tên Ugly Is Beautiful, trong đó có bản hit nổi tiếng toàn cầu Life Goes On.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn