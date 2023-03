Tái mặt khi sếp nói lý do cho tôi nghỉ làm sau 3 tuần thử việc

Ảnh minh họa

Suốt 4 tháng đi tìm việc, cuối cùng cũng có công ty nhận tôi vào làm. Vậy mà chưa hết tháng thử việc tôi đã bị đuổi.

Ngay từ đầu tôi đã chọn sai ngành học, để rồi ra trường không thể tìm được công việc nào phù hợp. Hai năm trước, tôi vừa làm công nhân, vừa tiếp tục học thêm trung cấp kế toán. Khi nhận được bằng kế toán, tôi nộp hồ sơ ở nhiều công ty nhưng chẳng nơi nào gọi.

Người ta không gọi tôi, sốt ruột tôi gọi điện lại hỏi lý do và xin lại hồ sơ. Có một chị kế toán thật thà nói lý do không nhận tôi vào làm là do tôi chưa có kinh nghiệm, nhận vào làm phải đào tạo, giám sát nhọc lắm. Chị từng tạo điều kiện giúp đỡ vài bạn mới ra trường nhưng khi thành thạo rồi họ lại bỏ chị đi, để lại mớ hỗn độn, chị phải gánh hết. Tôi rất cảm ơn những lời nói thành thật của chị ấy.

Khó khăn lắm tôi mới học xong nghề kế toán, tôi không thể bỏ cuộc được. Tôi vẫn kiên trì nộp hồ sơ. 3 tuần trước, tôi được một công ty gọi đi làm. Lúc nhận được tin đó mà tôi đã khóc. Tôi tự nhủ sẽ làm hết sức có thể, không để tuột mất cơ hội hiếm hoi này được.

Suốt thời gian thử việc, tôi gặp rất nhiều khó khăn, tôi không thể nào hòa nhập được với đồng nghiệp. Mọi người nói chuyện với tôi rất xã giao. Có những vấn đề, tôi không hiểu và muốn đồng nghiệp giúp đỡ nhưng họ bảo không biết, tôi tự nghiên cứu tìm tòi cách giải quyết. Để lấy lòng đồng nghiệp, tôi mời mọi người đi ăn nhưng họ từ chối, nói là bận việc gia đình.

Ngày hôm qua, sếp gọi tôi vào phòng làm việc và nói cho nghỉ việc. Nghe lời sếp nói mà tôi choáng váng, không hiểu bản thân đã làm sai gì mà bị đuổi việc khi mới có 3 tuần thử việc.

Sếp bảo suốt thời gian tôi vào làm việc, mọi người giảm năng suất vì bị tôi làm phiền. Sếp nói là rất muốn giúp đỡ tôi nhưng vì hiệu quả công việc nên buộc phải cho tôi nghỉ việc. Sếp khuyên tôi tự trau dồi kiến thức rồi sẽ có ngày tìm được công việc phù hợp. Thiếu kỹ năng mềm khiến tôi cũng khó hòa nhập với đồng nghiệp. Vì vậy tôi nên học hỏi cách nói chuyện, giải quyết vấn đề, ứng phó với các mối quan hệ để dễ dàng hòa nhập với mọi người.

Lời góp ý của sếp rất đúng nhưng tôi không biết làm sao để cải thiện kỹ năng mềm của bản thân đây? Và giờ nếu không công ty nào nhận thì chẳng lẽ tôi lại quay về làm công nhân tiếp, bỏ phí tấm bằng kế toán?

