Sức khoẻ Lương Bích Hữu chuyển biến thế nào sau thông báo phát hiện khối u ở não?

Nhắc đến những ca khúc như Cô gái Trung Hoa hay Dằm trong tim, khán giả sẽ nhớ ngay đến hình ảnh Lương Bích Hữu, chất giọng đặc biệt không thể hoà lẫn.

Tạo được dấu ấn ở khía cạnh nghệ thuật suốt nhiều năm qua, song hồi tháng 5/2024, Lương Bích Hữu gây xôn xao khi tiết lộ phát hiện khối u ở não trong quá trình quay phim. Điều này khiến khán giả không khỏi lo lắng.

Lương Bích Hữu thông báo phát hiện ở não hồi tháng 5 năm nay.

Cụ thể, Lương Bích Hữu cho biết cô gặp tai nạn trên phim trường. Sau khi vào bệnh viện để kiểm tra vết thương thì phát hiện khối u. Cô kể: "Tôi bị ngã đập vào mũi, phải đóng máy và được đưa đi khám bệnh. Khi chụp cắt lớp, tôi phát hiện trong đầu mình có khối u, may mắn là khối u đó lành tính".

May mắn thay, do Lương Bích Hữu phát hiện sớm nên có liệu trình chữa trị hợp lý. Cô từng chia sẻ sức khoẻ ổn định, không sử dụng thuốc do bác sĩ nói bệnh không ảnh hưởng đến sinh hoạt đời thường cũng như công việc.

Nữ ca sĩ nói không cần dùng thuốc, chỉ thăm khám khi bị choáng váng.

Lương Bích Hữu nói cứ để thế, nếu thấy choáng váng thì mới cần đi kiểm tra. Hiện tại, nữ ca sĩ duy trì thói quen tập thể dục và ăn uống điều độ để giữ gìn sức khỏe, thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để theo dõi khối u.

Cách đây chưa lâu, Lương Bích Hữu còn khiến nhiều khán giả bất ngờ khi khoe hình ảnh mi nhon, ngoại hình "chuẩn gái 18" khi giảm 14kg. Có thể thấy, dù từng trải qua giai đoạn sức khoẻ không tốt, tuy nhiên nữ ca sĩ vẫn lạc quan, giữ tinh thần tích cực và mang lời ca tiếng hát phục vụ khán giả, các fan.

Cách đây chưa lâu, Lương Bích Hữu còn khoe ngoại hình giảm 14kg sau dự án phim điện ảnh.

