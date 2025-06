Chuyện gì đây: Cường Đô la livestream bán nhà, nhận tới hơn 500 booking

Công ty Cổ phần C‑Holdings phối hợp cùng BHS Group vừa tổ chức một phiên livestream bất động sản quy mô lớn trên nền tảng TikTok, với nội dung giới thiệu và bán các căn hộ thuộc dự án The Felix tại trung tâm TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đây được xem là lần đầu tiên mô hình “mua nhà qua livestream” được triển khai theo hình thức mega livestream, nơi người xem có thể tương tác trực tiếp, nhận ưu đãi và chốt đơn ngay trên sóng.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT C‑Holdings đã xuất hiện trong phiên livestream này, cùng với TikToker Bé Duy và diễn viên Hùng Thuận.

Theo thông tin từ BHS Group, phiên phát sóng thu hút 151.200 lượt xem, nhận về 31.100 bình luận, 1,4 triệu lượt yêu thích và hơn 1.200 số điện thoại được để lại để tư vấn. Tổng cộng có 517 lượt đặt chỗ (booking) được ghi nhận ngay trong thời gian livestream.

Trước đó, chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Quốc Cường cho biết, dự án The Felix được phát triển với định hướng “luxury but affordable”, tập trung vào nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm căn hộ có thiết kế hiện đại, tiện ích đầy đủ nhưng vẫn phù hợp khả năng tài chính. Theo ông, dòng sản phẩm này được gọi là “FIT HOME”, kết hợp với quỹ trợ giá FIT FUND nhằm hỗ trợ người mua giảm gánh nặng tài chính, với mức chi trả hàng tháng chỉ khoảng 3,9 triệu đồng.

The Felix là dự án căn hộ cao tầng do Công ty C‑Holdings (chủ tịch là ông Nguyễn Quốc Cường, còn gọi là Cường “Đô la”) làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Du, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần khu công nghiệp VSIP 1 và giáp ranh với TP. Thủ Đức và TP. Dĩ An. The Felix có quy mô khoảng 9.465 m2, gồm 2 block cao 40 tầng và 1 tầng hầm, cung cấp khoảng 1.200–1.300 căn hộ, trong đó có các loại hình như căn hộ thường, officetel, shophouse và penthouse. Diện tích căn hộ dao động từ 45 m2 đến 85 m2.

Giá bán dự kiến khoảng 34–35 triệu đồng/m2, tức khoảng 1,5 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ. Dự án được khởi công từ đầu năm 2025, dự kiến bàn giao vào quý II/2027. Chủ đầu tư đưa ra phương thức thanh toán linh hoạt, hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% giá trị căn hộ, với lãi suất 0% trong 24 tháng hoặc lựa chọn lãi suất cố định 2,5% trong 3 năm đầu.

Tác giả: Kỳ Thư

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn