Sữa hạt – “bí quyết kép” giữ dáng và dưỡng da từ thiên nhiên

Sữa hạt đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Khác với sữa bò, sữa hạt được làm từ các loại hạt tự nhiên như hạnh nhân, óc chó, hạt điều, yến mạch, đậu nành hoặc mè đen. Các loại hạt này chứa nhiều chất béo không bão hòa, chất xơ hòa tan và protein thực vật, giúp tăng cảm giác no, giảm thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Sữa hạt có hàm lượng calo thấp hơn sữa bò nguyên kem và không chứa cholesterol, nên rất phù hợp với người ăn kiêng hoặc giảm cân. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chất béo lành mạnh từ hạt giúp cải thiện chuyển hóa năng lượng, tăng khả năng đốt mỡ tự nhiên và hỗ trợ ổn định mỡ máu.

Không chỉ giúp giữ dáng, sữa hạt còn được xem là “thức uống dưỡng nhan” tự nhiên. Các loại hạt đều chứa vitamin E, polyphenol và chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của gốc tự do – nguyên nhân gây lão hóa, sạm da và nếp nhăn.

Hạnh nhân: Giàu vitamin E, giúp dưỡng ẩm và làm sáng da.

Óc chó: Cung cấp omega-3 giúp da mềm mịn, giảm viêm, bảo vệ hàng rào tự nhiên.

Mè đen: Chứa lignan và sắt, giúp da hồng hào, tóc chắc khỏe.

Đậu nành: Giàu isoflavone – hoạt chất có tác dụng tương tự estrogen, hỗ trợ duy trì độ đàn hồi và săn chắc da.

Bên cạnh đó, các khoáng chất như magie, kẽm, selen trong sữa hạt còn giúp kích thích sản sinh collagen, tái tạo mô da, mang lại làn da khỏe mạnh và rạng rỡ.

Để tận dụng tối đa lợi ích của sữa hạt, việc chọn và sử dụng đúng cách là yếu tố quan trọng:

- Chọn sữa không đường hoặc ít đường: Đường là “kẻ thù” của cân nặng và làn da. Hãy ưu tiên sữa hạt nguyên chất hoặc dùng chất tạo ngọt tự nhiên như stevia.

- Tự làm sữa tại nhà: Giúp giữ trọn dưỡng chất, hạn chế chất bảo quản. Nên ngâm hạt 6–8 tiếng trước khi xay để giảm phytate – chất cản trở hấp thu khoáng chất.

- Uống đúng thời điểm: Uống vào buổi sáng sau khi thức dậy 30 phút hoặc giữa buổi chiều giúp duy trì năng lượng và ổn định đường huyết. Tránh uống trước bữa ăn chính hoặc ngay trước khi ngủ.

Kết hợp lối sống lành mạnh: Sữa hạt phát huy tối đa hiệu quả khi đi cùng chế độ ăn cân bằng, vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, ngủ đủ giấc và giảm stress.

Dù là thức uống tốt cho sức khỏe, sữa hạt không nên dùng thay bữa ăn chính. Lượng khuyến nghị khoảng 250–300 ml mỗi ngày, tùy theo nhu cầu năng lượng. Người dị ứng với các loại hạt hoặc đậu nành cần thận trọng, đọc kỹ nhãn sản phẩm trước khi sử dụng.

Đối với người mắc bệnh đái tháo đường, nên chọn sữa không đường, ít carbohydrate; trong khi người bị bệnh thận hoặc gout nên tham khảo ý kiến bác sĩ do một số loại sữa hạt có thể chứa hàm lượng purin hoặc kali cao. Nếu tự làm sữa tại nhà, cần bảo quản trong tủ lạnh và dùng trong 2–3 ngày để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tác giả: Vũ Linh

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn